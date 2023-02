Kambi lancia Bet Builder cash out e in-game prima del Super Bowl LVII

I giocatori potranno incassare la maggior parte delle scommesse pre-partita di Bet Builder dal vivo per la prima volta durante il Super Bowl di questo fine settimana, con l’intenzione di espandersi in altri sport nei prossimi mesi.

Kambi, il partner mondiale di scommesse sportive di fiducia, ha aggiunto cash out e funzionalità in-game al suo prodotto Bet Builder leader di mercato prima del Super Bowl Sunday, portando un ulteriore elemento di eccitazione a quello che dovrebbe essere il più grande evento di scommesse di tutti tempo.

Dopo una prova di successo durante i playoff della NFL, i giocatori saranno in grado di piazzare i costruttori di scommesse mentre si svolge l’azione del Super Bowl, oltre ad avere la possibilità di incassare i loro costruttori di scommesse pre-partita o in-game durante qualsiasi fase del gioco. Alla fine del periodo di prova, l’incasso di Bet Builders nel gioco aveva raggiunto i due terzi del livello delle scommesse singole, sottolineando l’interesse per la funzione.

Il miglioramento di Bet Builder si estende alle combinazioni costituite da offerte di scommessa principali, che sono la maggior parte dei Bet Builder piazzati, con l’incasso di ulteriori mercati da aggiungere in tempo per la prossima stagione. Oltre alla NFL, Kambi intende aggiungere cash out e funzionalità di Bet Builder in-game a vari altri sport e campionati nelle prossime settimane e mesi, tra cui MLB, NBA e il torneo di basket del college March Madness.

I parlay uguali e multi-gioco sono diventati rapidamente un must per i principali bookmaker sportivi con Bet Builder che rappresenta circa il 30% di tutte le scommesse NFL pre-partita sulla rete Kambi durante la recente stagione regolare. L’aggiunta di cash out e in-game segna la fase successiva dello sviluppo di Bet Builder, con il prodotto leader di mercato di Kambi che ha recentemente vinto “Innovation in Sports Betting Software” agli EGR B2B Awards.

Il Bet Builder di Kambi, che è stato integrato nel cuore del suo bookmaker per offrire un’esperienza utente di alta qualità, è attualmente attivo per baseball, basket, calcio, hockey e calcio, ed è ora disponibile anche per gli operatori come servizio autonomo.

Simon Noy, SVP of Trading di Kambi, ha dichiarato: “Il Super Bowl è sempre uno dei momenti salienti del calendario sportivo e con l’immensa popolarità di Bet Builder, era importante per Kambi continuare a migliorare il suo prodotto leader di mercato nel tempo per il Super Bowl LVII. Kambi è stato costantemente in anticipo sul mercato con il suo prodotto premium Bet Builder e il lancio di cash out e funzionalità live è stato il passo logico successivo nell’evoluzione del prodotto. Non vediamo l’ora di implementare queste funzionalità in altri sport e campionati nei prossimi mesi”.

