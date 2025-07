Kambi Group sigla una partnership con l’operatore latinoamericano Redcap

Il nuovo accordo prevede che Kambi alimenti inizialmente i marchi di gioco online BetPro e Starplay dell’operatore in El Salvador e Panama, con piani di vendita al dettaglio e mercati aggiuntivi in futuro

Kambi Group plc (Kambi), leader nelle soluzioni di scommesse sportive premium, ha siglato una partnership pluriennale e omnicanale con l’operatore latinoamericano RedCap, rafforzando ulteriormente la posizione di Kambi come fornitore di riferimento di sportsbook nella regione.

Secondo i termini dell’accordo, i marchi Betpro e Starplay di RedCap integreranno il Turnkey Sportsbook ad alte prestazioni di Kambi nella propria piattaforma proprietaria di gestione degli account dei giocatori (PAM), offrendo un’esperienza di scommesse sportive fluida. L’operatore sostituirà il suo attuale fornitore con la potente soluzione end-to-end di Kambi, già affidata dai leader di mercato in America Latina e oltre.

Il lancio iniziale vedrà Betpro e Starplay adottare la tecnologia di Kambi nei propri siti di scommesse online in El Salvador e Panama. L’accordo include inoltre la possibilità di estendere l’offerta al retail e ad altri mercati. Operando con una strategia multi-brand guidata dal marchio di punta Betpro, l’operatore punta a sfruttare i punti di forza dello sportsbook di Kambi insieme alle proprie capacità tecniche e al team dirigenziale esperto del settore, per ottenere successo in ogni mercato.

Werner Becher, CEO di Kambi, ha dichiarato: “Questa partnership rappresenta un passo importante nella strategia di crescita di Kambi in America Latina. Scegliendo Kambi per sostituire il loro attuale fornitore, RedCap ha mostrato piena fiducia nella nostra tecnologia all’avanguardia e nella nostra capacità di supportare una crescita costante. Siamo entusiasti di aiutarli a offrire esperienze di scommesse sportive di altissimo livello ai giocatori della regione”.

Oscar Henao, CEO di RedCap, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con Kambi. Questo accordo ci offre il prodotto e la flessibilità necessari per competere al massimo livello, offrendo ai nostri clienti un’esperienza di scommesse premium su tutti i canali. Con il supporto di Kambi, non vediamo l’ora di lanciare in Panama ed El Salvador ed espanderci in nuovi mercati mentre realizziamo la nostra strategia multi-brand”.

