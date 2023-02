Kambi Group, nel quarto trimestre 2022 ricavi a 57,8 mln

Nel quarto trimestre i ricavi del gruppo Kambi sono stati pari a € 57,8 milioni mentre l‘utile operativo (EBIT) per il quarto trimestre del 2022 è stato di € 18,7 (7,1) milioni.

Principali punti salienti del quarto trimestre:

– Crescita del fatturato degli operatori del 20% su base annua e del 43% su base sequenziale, trainata dal ritorno dell’intenso calendario sportivo statunitense e dall’espansione del mercato

– I ricavi sono aumentati del 30%, esclusa la commissione di terminazione, grazie alla forte performance operativa

– Coppa del mondo di calcio di successo che ha visto una forte stabilità della piattaforma e un’offerta leader per i partner, alimentata da capacità di trading algoritmico di nuova concezione

– Nuovo accordo di partnership con Rei do Pitaco, l’operatore di fantasport numero uno in Brasile, che sfrutterà il marchio e il database per la transizione alle scommesse sportive.

“L’anno – fa sapere l’azienda – si è concluso in bellezza con l’attività in diverse aree chiave, fornendo il perfetto trampolino di lancio verso il 2023. Il fatturato degli operatori continua a crescere con un fatturato del quarto trimestre in aumento del 20% su base annua e del 43% in sequenza, sostenuto da un’intensa attività sportiva negli Stati Uniti calendario.

Anche i Mondiali di calcio sono stati un evento importante per noi in quel periodo. Nel complesso, il coinvolgimento dei giocatori è stato eccellente con la finale della Coppa del Mondo, il più alto turnover per una partita di calcio nella storia di Kambi. Tuttavia, il compromesso è stato una significativa riduzione delle partite di calcio nazionali poiché i migliori campionati si sono presi una pausa di metà stagione. Un momento saliente della Coppa del Mondo è stata la forza del nostro prodotto, guidata dalla nostra capacità di trading algoritmico di terza generazione, di cui abbiamo discusso in modo approfondito durante il nostro recente Capital Markets Day.

Questo nuovo metodo di automazione del trading è in fase di sviluppo da alcuni anni, con la Coppa del Mondo che ci ha offerto l’opportunità perfetta per testarlo su larga scala e non avremmo potuto essere più soddisfatti delle sue prestazioni. Alimentando la nostra intera offerta pre-partita, questa capacità proprietaria sfrutta tutta la potenza dei dati per offrire un prodotto ancora più grande, con più opportunità di scommessa presentate al giocatore in modo rapido ed economico. Dopo la Coppa del mondo, abbiamo completamente automatizzato i prezzi pre-partita per fornire un prodotto standard della Coppa del mondo in molti dei principali campionati nazionali e continueremo il lancio nel corso dell’anno per ottenere maggiori vantaggi, inclusa l’automazione dell’in- gioco dei prezzi.

Pochi giorni dopo la finale della Coppa del Mondo, abbiamo firmato un accordo di partnership con Rei do Pitaco, il più grande operatore di fantasport in Brasile. Ho grandi speranze per questa partnership, avendo visto l’impatto che i database di fantasport possono avere quando passano alle scommesse sportive regolamentate. L’accordo rafforza anche la nostra posizione in America Latina, dove abbiamo già assunto la leadership in Colombia e continuiamo ad espanderci in Argentina, aggiungendo nel trimestre altre quattro province.

Guardando indietro all’intero anno, è stato quello in cui Kambi è stata in grado di compiere significativi progressi strategici, sia che si trattasse di garantire estensioni di partnership con Kindred e Parx, i numerosi nuovi partner che abbiamo firmato, il balzo in avanti nella nostra capacità di UX attraverso l’acquisizione di Shape Giochi, la continua modularizzazione del nostro servizio per aumentare il nostro mercato indirizzabile o lo sviluppo della nostra capacità di trading algoritmico.

Tutti questi risultati e altri ancora ci hanno visto entrare nel 2023 in una posizione fantastica, che è stata rapidamente rafforzata dall’accordo di partnership esteso con Rush Street Interactive a gennaio. Le prospettive economiche globali potrebbero essere incerte, ma disponiamo di un’attività collaudata e solida, pronta ad affrontare tutte le sfide che ci attendono. Con una chiara attenzione alla strategia aggiornata che abbiamo descritto in dettaglio durante il nostro Capital Markets Day, siamo pronti a costruire verso gli obiettivi finanziari che ci siamo prefissati per i prossimi anni”.

PressGiochi