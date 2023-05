Kambi Group plc ha riacquisito azioni dal 17 al 23 maggio 2023

Kambi Group plc ha riacquistato nel periodo dal 17 al 23 maggio 2023 un totale di 82.500 azioni nell’ambito del programma di riacquisto di azioni proprie, nell’ambito del mandato approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria del 30 giugno 2022. L’obiettivo del riacquisto è raggiungere valore aggiunto per gli azionisti di Kambi e per dare al Consiglio una maggiore flessibilità con la struttura del capitale di Kambi, ad esempio come corrispettivo per un’acquisizione o in caso di esercizio di opzioni su azioni da parte dei dipendenti nell’ambito di Piani di opzioni su azioni. Il programma è stato svolto in conformità con il Maltese Companies Act e altre norme applicabili.

Durante il periodo dal 17 maggio 2023 al 23 maggio 2023, Kambi ha riacquistato un totale di 82.500 azioni a un prezzo medio ponderato per il volume di 222,60 SEK. Dall’inizio del programma il 3 maggio fino al 23 maggio compreso, Kambi ha riacquistato un totale di 281.976 azioni a un prezzo medio ponderato per il volume di 210,43 corone svedesi per azione.

Nel periodo dal 17 maggio 2023 al 23 maggio 2023, le azioni di Kambi sono state riacquistate come segue:

Tutte le acquisizioni sono state effettuate al Nasdaq First North Growth Market di Stoccolma da Carnegie Investment Bank AB per conto di Kambi. A seguito delle acquisizioni e alla data del 23 maggio 2023, le azioni proprie detenute da Kambi ammontavano a 805.476 e il numero totale di azioni Kambi emesse è pari a 31.278.297.

Dall’inizio del programma, il 3 maggio, fino al 23 maggio compreso, sono state riacquistate complessivamente 281.976 azioni Kambi. Complessivamente potranno essere riacquistate un massimo di 3.106.480 azioni per un importo massimo di 7,2 milioni di euro.

PressGiochi