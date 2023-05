Kambi Group plc firma una partnership di scommesse sportive in proprietà con WarHorse Gaming, LLC nel Nebraska

Kambi Group plc, il partner di scommesse sportive di fiducia al mondo, ha firmato una partnership di scommesse sportive in proprietà con WarHorse Gaming, LLC, una divisione di Ho-Chunk, Inc.,

Kambi Group plc, il partner di scommesse sportive di fiducia al mondo, ha firmato una partnership di scommesse sportive in proprietà con WarHorse Gaming, LLC, una divisione di Ho-Chunk, Inc., e un’entità commerciale regolata dal Nebraska Racing Gaming Commissione.

L’accordo a lungo termine vedrà WarHorse Gaming aprire il primo bookmaker nello stato del Nebraska con un lancio iniziale al WarHorse Casino Lincoln nelle prossime settimane, seguito da un ulteriore lancio al WarHorse Casino Omaha nel 2024.

Il bookmaker Kambi al WarHorse Casino Lincoln integrerà 400 delle più recenti slot machine, insieme al simulcast e alle corse di purosangue dal vivo. Entrambe le proprietà di WarHorse trarranno vantaggio dalla tecnologia premium per le scommesse sportive in loco di Kambi, tra cui il chiosco Kambi, la tecnologia Bring Your Own Device e il pluripremiato prodotto Bet Builder.

Il lancio del primo bookmaker del Nebraska evidenzia ulteriormente il track record di Kambi come leader nel facilitare i primi lanci sul mercato grazie alla sua competenza normativa e al suo record operativo sia negli Stati Uniti che in tutto il mondo.

Kristian Nylén, amministratore delegato e co-fondatore di Kambi, ha dichiarato: “Siamo lieti di firmare questa partnership con WarHorse Gaming per fornire soluzioni leader di scommesse sportive in loco alle proprietà dell’operatore nello stato del Nebraska. Poiché le scommesse sportive continuano ad espandersi negli Stati Uniti, siamo orgogliosi di lanciare il primo bookmaker in Nebraska e di alimentare un’altra novità di mercato per uno dei nostri partner”.

Lance Morgan, CEO di Ho-Chunk, Inc., ha dichiarato: “WarHorse è entusiasta di collaborare con Kambi per lanciare il primo bookmaker del Nebraska. La piattaforma leader del settore di Kambi migliorerà l’esperienza di gioco che WarHorse offre ai nostri ospiti”.

