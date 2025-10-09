Kambi Group firma una partnership con l’operatore multi-brand Glitnor Group

La partnership a lungo termine vedrà Glitnor sfruttare la tecnologia e i servizi premium di Kambi per il betting sportivo in diverse giurisdizioni in Europa e nelle Americhe.

Kambi Group plc (Kambi), leader nelle soluzioni premium per le scommesse sportive, ha siglato una partnership a lungo termine con Glitnor Group (Glitnor), gruppo di gioco online multi-brand, per fornire il suo Turnkey Sportsbook premium al crescente portafoglio di brand di Glitnor in vari mercati.

Secondo i termini dell’accordo, Glitnor sostituirà il suo attuale fornitore B2B di sportsbook con la tecnologia e i servizi end-to-end di Kambi, che includono un motore di scommesse avanzato, capacità di trading basate su intelligenza artificiale, il premiato prodotto Bet Builder e competenze in materia di conformità normativa.

Il Turnkey Sportsbook di Kambi alimenterà l’intero portafoglio di brand online dell’operatore — che attualmente include Lucky Casino, Happy Casino, Flax Casino e One Casino — in mercati come Svezia e Paesi Bassi in Europa e Ontario nelle Americhe. Fondata nel 2018, Glitnor è guidata da un team di management esperto composto da leader e imprenditori del settore che hanno creato alcuni dei brand di gioco più rinomati.

Werner Becher, CEO di Kambi, ha dichiarato: “Siamo estremamente lieti di accogliere Glitnor Group nella rete Kambi dopo la loro decisione di passare al nostro sportsbook pluripremiato. Questo accordo multi-giurisdizionale testimonia la forza del nostro Turnkey Sportsbook premium, in grado di offrire tecnologia all’avanguardia che favorisce la crescita, garantisce tranquillità normativa e crea un’esperienza di scommesse di livello mondiale per i giocatori.”

Richard Brown, CEO di Glitnor Group, ha aggiunto: “Collaborare con Kambi è stata una scelta naturale per noi, mentre cercavamo di elevare la nostra offerta sportsbook. La tecnologia leader di mercato di Kambi, il suo comprovato track record e la competenza senza pari ci offrono le basi per fornire un’esperienza di scommesse sportive premium e fluida ai nostri giocatori. Siamo certi che questa partnership ci permetterà di ottenere un successo duraturo nei nostri mercati principali.”

