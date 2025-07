Kambi Group plc e LeoVegas Group firmano l’estensione di Turnkey Sportsbook e il nuovo accordo Odds Feed+

Kambi Group plc (Kambi), azienda leader nelle soluzioni premium per le scommesse sportive, e LeoVegas Group (LeoVegas) hanno firmato un’estensione pluriennale della partnership con Turnkey Sportsbook, insieme a un nuovo accordo per l’innovativo prodotto Odds Feed+ di Kambi.

La partnership con Turnkey Sportsbook durerà ora per altri due anni, fino alla fine del 2027, periodo durante il quale LeoVegas proseguirà la migrazione alla sua piattaforma proprietaria di scommesse sportive. Inoltre, LeoVegas e i suoi marchi – LeoVegas, BetMGM, BetUK ed expekt – si sono assicurati l’accesso a Odds Feed+ di Kambi, la soluzione premium per il feed di quote del settore. LeoVegas può ora integrare la sua offerta interna selezionando l’intera libreria di quote scambiate di Kambi, fornite tramite un’unica API.

L’accordo con Odds Feed+ è destinato a durare oltre il 2027, consentendo a Kambi e LeoVegas di proseguire sulla strada intrapresa nel 2016.

Werner Becher, CEO di Kambi, ha dichiarato: “La nostra preziosa partnership con LeoVegas dura da quasi 10 anni e siamo orgogliosi del successo ottenuto insieme. Non vediamo l’ora di altri due anni di fornitura Turnkey, si parla della qualità delle nostre capacità di trading che LeoVegas ha anche garantito l’accesso alla nostra soluzione Odds Feed +, portando la nostra partnership in una nuova fase”.

PressGiochi