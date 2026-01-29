Newsletter

29 Gennaio 2026 - 18:08

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Kambi Group completa l’accordo di novazione per diventare il partner sportsbook dell’Ontario Lottery and Gaming Corporation

Kambi Group (“Kambi”) ha assunto formalmente le responsabilità contrattuali per il sportsbook multicanale di OLG a seguito del completamento dell’accordo di novazione con FDJ Gaming Solutions France (“FDJ”) e Ontario Lottery and Gaming Corporation (“OLG”), con OLG che ha lanciato il suo sportsbook basato su tecnologia Kambi il 27 gennaio.

29 Gennaio 2026

Share the post "Kambi Group completa l’accordo di novazione per diventare il partner sportsbook dell’Ontario Lottery and Gaming Corporation"

Stampa pagina

Kambi, leader nelle soluzioni premium per le scommesse sportive, conferma oggi di aver assunto ufficialmente le responsabilità contrattuali per la fornitura di servizi di scommesse sportive a OLG, avendo soddisfatto tutte le condizioni previste dall’accordo di novazione precedentemente concordato.

Il completamento segue l’annuncio del 2025 in cui Kambi era stata selezionata da FDJ per subentrare nel ruolo di partner a lungo termine di OLG per le scommesse sportive, con il consenso di OLG e previa soddisfazione di specifiche condizioni. Con tali condizioni ora pienamente rispettate, Kambi ha assunto ufficialmente la responsabilità della fornitura dei servizi di scommesse sportive per OLG, sia nei canali retail sia digitali, con OLG che è recentemente passata in live con il suo sportsbook alimentato da Kambi il 27 gennaio.

OLG offre scommesse sportive tramite PROLINE (retail) e PROLINE+ (online), reinvestendo il 100% dei profitti in Ontario. Grazie al Turnkey Sportsbook di Kambi, le operazioni di scommesse sportive di OLG beneficeranno della tecnologia e dei servizi leader di mercato di Kambi, progettati per offrire un’esperienza di gioco scalabile, conforme e coinvolgente.

Werner Becher, CEO di Kambi Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver completato ufficialmente questa transizione e di iniziare questo nuovo capitolo della nostra partnership con OLG. Dopo aver soddisfatto le condizioni dell’accordo di novazione, Kambi è entusiasta di diventare il fornitore ufficiale del sportsbook e di aver lanciato il servizio con uno degli operatori di lotterie più rispettati al mondo. Valorizziamo la nostra collaborazione con OLG e non vediamo l’ora di mettere a disposizione la nostra tecnologia comprovata per aiutarli a favorire una crescita sostenibile e offrire un prodotto di scommesse sicuro e divertente ai loro clienti in Ontario.”

Duncan Hannay, Presidente e CEO di OLG, ha aggiunto: “OLG si impegna a offrire un’esperienza di scommesse sportive PROLINE leader di mercato ai nostri giocatori. Non vediamo l’ora di lavorare al fianco del nostro nuovo partner, Kambi, che vanta una comprovata esperienza di eccellenza e affidabilità del prodotto, mentre continuiamo a mantenere il nostro impegno nel restituire valore alle persone e alle comunità dell’Ontario. Questo rappresenta un passo avanti entusiasmante per entrambe le organizzazioni.”

 

PressGiochi

Leggi anche

Serre Vibonesi, verifiche su sale gioco e attività ricreative

Brasile, stretta sull’illegalità nel betting: banche e fintech saranno responsabili dei pagamenti ai siti non autorizzati

Scommesse, il TAR Calabria sospende il diniego della licenza: peso decisivo al controllo giudiziario

Tennis – Sinner e Alcaraz favoriti, in semifinale, su Djokovic e Zverev. Jannik ancora campione agli Australian Open a 1,90 su Sisal.it

Emilia-Romagna: prende il via il percorso per la costruzione del nuovo piano regionale sulle dipendenze

Kambi Group completa l’accordo di novazione per diventare il partner sportsbook dell’Ontario Lottery and Gaming Corporation

VdA. Casinò de la Vallée, Testolin: “L’azienda è dotata di un sistema di governance interno conforme alla normativa vigente”

Europa League: la Roma in cerca di una vittoria per blindare gli ottavi. Il Bologna, certo della qualificazione ai play off, per il sogno top 8

Regno Unito: dal 29 luglio 2026 nuove regole sulla rimozione delle slot non conformi dalle sale gioco

Raccolta giochi ad Anzio, ass. Pollastrini: “Numeri più che raddoppiati in dieci anni”

Piemonte, il M5S propone pdl contro il gioco d’azzardo patologico e chiede di tornare al ‘modello 2016’

La Russia valuta la legalizzazione dei casinò online per aumentare le entrate fiscali

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×