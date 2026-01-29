Kambi Group completa l’accordo di novazione per diventare il partner sportsbook dell’Ontario Lottery and Gaming Corporation

Kambi Group (“Kambi”) ha assunto formalmente le responsabilità contrattuali per il sportsbook multicanale di OLG a seguito del completamento dell’accordo di novazione con FDJ Gaming Solutions France (“FDJ”) e Ontario Lottery and Gaming Corporation (“OLG”), con OLG che ha lanciato il suo sportsbook basato su tecnologia Kambi il 27 gennaio.

Kambi, leader nelle soluzioni premium per le scommesse sportive, conferma oggi di aver assunto ufficialmente le responsabilità contrattuali per la fornitura di servizi di scommesse sportive a OLG, avendo soddisfatto tutte le condizioni previste dall’accordo di novazione precedentemente concordato.

Il completamento segue l’annuncio del 2025 in cui Kambi era stata selezionata da FDJ per subentrare nel ruolo di partner a lungo termine di OLG per le scommesse sportive, con il consenso di OLG e previa soddisfazione di specifiche condizioni. Con tali condizioni ora pienamente rispettate, Kambi ha assunto ufficialmente la responsabilità della fornitura dei servizi di scommesse sportive per OLG, sia nei canali retail sia digitali, con OLG che è recentemente passata in live con il suo sportsbook alimentato da Kambi il 27 gennaio.

OLG offre scommesse sportive tramite PROLINE (retail) e PROLINE+ (online), reinvestendo il 100% dei profitti in Ontario. Grazie al Turnkey Sportsbook di Kambi, le operazioni di scommesse sportive di OLG beneficeranno della tecnologia e dei servizi leader di mercato di Kambi, progettati per offrire un’esperienza di gioco scalabile, conforme e coinvolgente.

Werner Becher, CEO di Kambi Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver completato ufficialmente questa transizione e di iniziare questo nuovo capitolo della nostra partnership con OLG. Dopo aver soddisfatto le condizioni dell’accordo di novazione, Kambi è entusiasta di diventare il fornitore ufficiale del sportsbook e di aver lanciato il servizio con uno degli operatori di lotterie più rispettati al mondo. Valorizziamo la nostra collaborazione con OLG e non vediamo l’ora di mettere a disposizione la nostra tecnologia comprovata per aiutarli a favorire una crescita sostenibile e offrire un prodotto di scommesse sicuro e divertente ai loro clienti in Ontario.”

Duncan Hannay, Presidente e CEO di OLG, ha aggiunto: “OLG si impegna a offrire un’esperienza di scommesse sportive PROLINE leader di mercato ai nostri giocatori. Non vediamo l’ora di lavorare al fianco del nostro nuovo partner, Kambi, che vanta una comprovata esperienza di eccellenza e affidabilità del prodotto, mentre continuiamo a mantenere il nostro impegno nel restituire valore alle persone e alle comunità dell’Ontario. Questo rappresenta un passo avanti entusiasmante per entrambe le organizzazioni.”

PressGiochi