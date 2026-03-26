Kambi chiude il 2025 con crescita, innovazione e AI al centro della strategia

Kambi, il punto di riferimento nelle soluzioni di scommesse sportive premium, ha reso pubblici oggi il Bilancio Annuale 2025 e il Rapporto di Sostenibilità, confermando la propria solidità finanziaria e

Kambi, il punto di riferimento nelle soluzioni di scommesse sportive premium, ha reso pubblici oggi il Bilancio Annuale 2025 e il Rapporto di Sostenibilità, confermando la propria solidità finanziaria e l’orientamento strategico verso l’innovazione tecnologica. Con ricavi pari a 162 milioni di euro e un EBITA rettificato di 17,6 milioni, l’azienda ha consolidato la propria posizione sul mercato internazionale, dimostrando una capacità di crescita sostenibile e di adattamento alle nuove sfide del settore.

Il Chairman Anders Ström ha sottolineato come la trasformazione di Kambi negli ultimi dodici mesi sia stata guidata da tre priorità strategiche: l’utilizzo sistematico dei dati raccolti attraverso la piattaforma, la differenziazione dei prodotti e l’investimento continuativo nell’intelligenza artificiale. Grazie a queste direttrici, Kambi è in grado di progettare soluzioni sempre più personalizzate e performanti per i propri clienti, migliorando l’esperienza di gioco e rafforzando l’engagement e la fidelizzazione degli utenti.

Il 2025 è stato anche un anno di espansione internazionale. L’azienda ha rafforzato le partnership con operatori di rilievo e ha ampliato la portata del suo servizio Odds Feed+, consolidando relazioni con nuovi partner. Un traguardo significativo è stato l’ottenimento della licenza in Nevada, che apre le porte al mercato di Las Vegas e consente a Kambi di offrire le proprie soluzioni su tutto il territorio dello Stato. Parallelamente, l’azienda ha lanciato i suoi servizi in Brasile sin dal primo giorno di regolamentazione, confermando la capacità di operare con tempestività e competenza in mercati complessi e dinamici.

Ström ha evidenziato come l’intelligenza artificiale stia diventando un fattore chiave non solo per i clienti esterni, ma anche all’interno dell’azienda. Le tecnologie AI permettono ai dipendenti di lavorare in modo più rapido ed efficace, amplificando le competenze e l’esperienza del team e migliorando la precisione del pricing e del trading. Questa sinergia tra talento umano e tecnologia avanzata rende Kambi più competitiva, rafforzando la qualità del servizio offerto agli operatori partner e generando risultati concreti per tutto il mercato delle scommesse sportive regolamentato.

Oltre agli sviluppi tecnologici, il Board di Kambi ha ribadito l’importanza di una governance solida e trasparente, che assicuri performance finanziarie stabili e sostenibili e crei valore a lungo termine per gli azionisti. La gestione del programma di riacquisto azionario nel corso dell’anno ha seguito principi chiari, riflettendo l’impegno dell’azienda verso una crescita responsabile e orientata alla sostenibilità.

Con il 2026 alle porte, Kambi si presenta come un’azienda in fase di profonda trasformazione strategica, con fondamenta solide e benefici già tangibili. La combinazione di innovazione tecnologica, capacità di adattamento ai nuovi mercati e investimento continuo in intelligenza artificiale conferma la leadership di Kambi nel settore delle scommesse sportive, ponendo le basi per ulteriori sviluppi e successi negli anni a venire.

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