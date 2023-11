Kambi: Anders Ström nominato nuovo presidente

Lars Stugemo, presidente di lunga data del consiglio di amministrazione di Kambi Group plc (Kambi), ha comunicato al comitato per le nomine che non intende chiedere la rielezione all’Assemblea generale annuale (AGM) di Kambi 2024.

Il comitato per le nomine ha deciso di proporre al co-fondatore di Kambi Anders Ström la nomina a presidente dell’AGM di Kambi 2024.

Il Consiglio di amministrazione di Kambi ha nominato Ström presidente con effetto immediato fino all’Assemblea generale del 2024.

Stugemo ha dichiarato: “Dopo 14 anni di stimolante viaggio con Kambi, compreso quasi un decennio come presidente, ho deciso, dopo un’attenta considerazione, di non candidarmi per la rielezione l’anno prossimo. È stato un immenso privilegio lavorare a stretto contatto e intensamente con Kambi, insieme a un imprenditore stimolante come Anders Ström”.

Ström apporta una vasta esperienza nel settore al ruolo di presidente, avendo fondato Kindred Group nel 1997 e successivamente co-fondando Kambi insieme al CEO Kristian Nylén nel 2010. Ström è stato anche membro del consiglio di amministrazione di Kambi sin dalla sua formazione.

Ström ha dichiarato: “Lars ha dato molti contributi importanti allo sviluppo di Kambi per diventare il principale fornitore di scommesse sportive a livello mondiale e, sia come fondatore che come azionista, sono molto grato per il viaggio che abbiamo intrapreso insieme e gli auguro tutto il meglio per i suoi impegni futuri. Sono onorato di essere stato invitato dal consiglio di amministrazione di Kambi a diventarne il presidente e non vedo l’ora di guidare il cda di una società che sta mostrando un reale slancio commerciale attraverso i recenti accordi di partnership e ridefinendo ciò che è possibile nelle scommesse sportive attraverso significative scoperte tecnologiche tra cui l’intelligenza artificiale. Questi risultati non solo rafforzano la nostra posizione, ma aumentano anche il morale e la spinta all’interno dell’azienda, aprendo la strada al successo e alla crescita futuri”, ha aggiunto Ström.

