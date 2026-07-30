Kambi amplia l’ecosistema Kambi Engage con l’ingresso di GBVision, PlayAIO e Scoreconnect

I partner di Kambi potranno ora accedere a strumenti basati sull’intelligenza artificiale per dati e analisi nel settore dell’iGaming, comprendenti analytics, messaggistica in tempo reale e telecronache sportive audio multilingue.

Kambi, fornitore di soluzioni premium per le scommesse sportive, ha annunciato l’ampliamento di Kambi Engage, il proprio ecosistema di fornitori terzi, con l’ingresso di tre nuove aziende: GBVision, PlayAIO e Scoreconnect.

Kambi Engage è un ecosistema di partner tecnologici che offre accesso a società all’avanguardia, consentendo ai partner di Kambi di differenziare e personalizzare ulteriormente la propria offerta. I nuovi ingressi estendono le funzionalità della piattaforma nei settori dell’analisi dei dati e degli insight basati sull’intelligenza artificiale, delle comunicazioni automatizzate in tempo reale con i giocatori attraverso canali di messaggistica istantanea e delle telecronache sportive audio in diretta e multilingue.

Con questo ampliamento, Kambi Engage mette ora a disposizione dei partner le competenze di 12 aziende innovative.

Erik Lögdberg, Chief Product Officer di Kambi, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a GBVision, PlayAIO e Scoreconnect come nuovi membri del nostro ecosistema Engage. Ampliando la gamma di competenze disponibili attraverso Kambi Engage, consentiamo ai nostri partner di cogliere nuove opportunità in termini di coinvolgimento dei giocatori, analisi dei dati e differenziazione del prodotto, rafforzando ulteriormente l’impegno di Kambi nel fornire ai propri partner un ecosistema di soluzioni specialistiche di altissimo livello”.

GBVision è una società internazionale specializzata in contenuti editoriali sportivi e tecnologie per lo sport, focalizzata sulla produzione di telecronache audio sportive premium destinate a piattaforme sportive, operatori di scommesse e servizi di risultati in tempo reale. Le telecronache, realizzate esclusivamente da commentatori professionisti, sono disponibili in più lingue e garantiscono una copertura di alta qualità a bassa latenza, migliorando l’esperienza degli utenti durante gli eventi sportivi dal vivo e incrementando il coinvolgimento dei tifosi.

Jan Prasek, CEO di GBVision, ha commentato: “La partnership con Kambi rappresenta un traguardo importante per GBVision e conferma la crescente domanda di servizi audio in diretta. Nell’ultimo anno i nostri clienti, tra gli operatori di scommesse, hanno registrato una forte crescita del coinvolgimento degli utenti durante le principali competizioni calcistiche e altri grandi eventi sportivi. Kambi ci offre l’opportunità di estendere questo impatto a una rete di partner di livello mondiale”.

PlayAIO è una società specializzata in infrastrutture dati e analisi che utilizza l’intelligenza artificiale per trasformare i dati provenienti da sportsbook e iGaming in informazioni operative in grado di supportare le strategie aziendali e creare valore. L’azienda mette inoltre a disposizione strumenti proprietari di analisi della visibilità e del posizionamento dei giochi, tra cui il motore RankIQ Engine, che aiuta gli operatori a comprendere quali contenuti ottengano le migliori performance e a ottimizzare coinvolgimento e ritorno sugli investimenti (ROI).

Joshua Gibbs, CEO di PlayAIO, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa partnership con Kambi, uno dei principali fornitori di tecnologie per le scommesse sportive. La loro piattaforma consolidata, unita alla nostra esperienza, crea una proposta di grande valore per gli operatori, fondata su prestazioni guidate dai dati, efficienza operativa e automazione scalabile, elementi che contribuiscono a una reale crescita dei risultati economici. A livello personale, Kambi è stata l’azienda in cui è iniziata la mia carriera nel settore, quindi è un piacere ritrovare questo team e collaborare nuovamente. Guardiamo con entusiasmo a ciò che costruiremo insieme”.

Scoreconnect è una piattaforma di comunicazione e coinvolgimento basata nativamente sull’intelligenza artificiale, sviluppata per il settore dell’iGaming. Consente ai brand di automatizzare comunicazioni personalizzate e in tempo reale con i giocatori e di creare percorsi digitali fluidi e scalabili. La piattaforma sfrutta i canali di messaggistica istantanea per migliorare fidelizzazione, conversione e riattivazione degli utenti attraverso processi di automazione intelligente.

Antonio Ruggeri, CEO di Scoreconnect, ha dichiarato: “Kambi è riconosciuta come uno dei veri leader dell’industria globale delle scommesse, grazie a una piattaforma di eccellenza e a un ecosistema scelto da molti dei maggiori operatori mondiali. Entrare a far parte di Kambi Engage amplia la portata della nostra tecnologia, consentendo a un numero sempre maggiore di operatori di accedere ai nostri strumenti di comunicazione e coinvolgimento basati sull’intelligenza artificiale. Vediamo un enorme potenziale nel lavorare insieme per portare sul mercato soluzioni di engagement sempre più intelligenti”.

PressGiochi