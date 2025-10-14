Kalshi si espande in 140 paesi e punta a globalizzare i mercati predittivi

Kalshi ha annunciato la sua espansione in oltre 140 paesi e la raccolta di più di 300 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento, mentre la piattaforma statunitense

Kalshi ha annunciato la sua espansione in oltre 140 paesi e la raccolta di più di 300 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento, mentre la piattaforma statunitense di mercati predittivi punta a creare un’unica borsa globale per il trading su eventi futuri.

Il round di Serie D, co-guidato dai fondi di venture capital Sequoia e Andreessen Horowitz, porta la valutazione di Kalshi a 5 miliardi di dollari, più del doppio rispetto ai 2 miliardi dichiarati a giugno. Tra gli altri investitori figurano Paradigm, CapitalG, Coinbase Ventures, General Catalyst e Spark Capital.

Kalshi, che gestisce mercati regolamentati su una vasta gamma di temi — dalle elezioni politiche agli eventi sportivi fino alle decisioni delle banche centrali — afferma oggi di rappresentare oltre il 60% dell’attività globale dei mercati predittivi, nonostante fino a poco tempo fa fosse disponibile solo negli Stati Uniti.

«Questa settimana Kalshi ha stabilito un nuovo record con oltre 1 miliardo di dollari di scambi sulla piattaforma, portando il volume annualizzato sopra i 50 miliardi di dollari», ha dichiarato l’azienda.

A settembre, la società ha conquistato la quota di mercato maggioritaria a livello globale, partendo da appena il 2% un anno fa. Ora opera con un unico pool di liquidità globale, che collega utenti statunitensi e internazionali agli stessi mercati — una struttura che l’azienda definisce “unica nel settore”. Un portavoce ha precisato che gli utenti provenienti da paesi con restrizioni, come il Regno Unito, possono comunque accedere ai propri conti se già verificati, purché lo facciano durante viaggi o soggiorni temporanei all’estero, come riportato da InGame.

Il contesto competitivo: la sfida di Polymarket

La crescita di Kalshi si inserisce in una competizione sempre più accesa con Polymarket, un’altra piattaforma di mercati predittivi in forte espansione.

Mentre Kalshi ha scelto un approccio regolamentato e conforme alle normative statunitensi, Polymarket ha puntato tutto sulla blockchain, permettendo agli utenti di negoziare contratti attraverso la rete Polygon layer 2.

Nonostante Polymarket non sia ancora operativa negli Stati Uniti, la sua ultima valutazione ha raggiunto 9 miliardi di dollari, spinta dall’attesa per un possibile token drop legato alla futura criptovaluta POLY, che potrebbe essere lanciata nel 2026. Questa differenza di strategia — compliance e centralizzazione per Kalshi, decentralizzazione e cripto-native per Polymarket — definisce la principale linea di divisione nel futuro dei mercati predittivi.

Impatto sulle scommesse sportive

La rapida crescita di Kalshi ha avuto ripercussioni anche sul settore delle scommesse sportive tradizionali: le azioni di FanDuel sono scese del 3%, mentre DraftKings ha perso lo 0,75% dopo l’annuncio dell’espansione.

Il partner di Sequoia, Alfred Lin, ha elogiato i co-fondatori Tarek Mansour e Luana Lopes Lara per aver guidato la trasformazione dell’azienda: «La visione audace di Tarek e Luana di rendere i mercati predittivi mainstream ci ha spinto a collaborare con Kalshi nel 2020. Da allora hanno costruito un’azienda che definisce una nuova categoria e rappresenta il futuro del modo in cui i mercati democratizzano l’informazione.»

Kalshi si definisce una delle aziende tecnologiche in più rapida crescita negli Stati Uniti, e la più veloce al di fuori del settore dell’intelligenza artificiale.

Secondo la società, i mercati predittivi sono ormai passati da esperimenti di nicchia a una nuova classe di asset finanziari, gli unici che consentono alle persone di negoziare direttamente sugli eventi del mondo reale.

Con la sua espansione internazionale e l’emergere di rivali come Polymarket, il 2025 potrebbe essere ricordato come l’anno in cui i mercati predittivi hanno smesso di essere un esperimento tecnologico per diventare una vera borsa globale delle previsioni.

PressGiochi