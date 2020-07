Juventus – Lazio, su Sisal Matchpoint avanti gli uomini di Sarri, a 1.52

Il pareggio dell’Inter con la Roma rende Juventus – Lazio il bivio decisivo per lo scudetto dei bianconeri. Solo qualche settimana fa, il match tra bianconeri e biancocelesti sembrava essere la sfida scudetto per eccellenza, ma la Lazio post Covid, vincendo solo 2 delle 7 partite finora disputate e perdendone ben 4, ha perso inesorabilmente terreno passando da appena 1 punto di distanza dalla capolista, a otto. I capitolini vanno ora a caccia dei punti decisivi per la qualificazione aritmetica in Champions ma per i bianconeri l’occasione è di quelle da non perdere. Gli esperti di Sisal Matchpoint favoriscono infatti Ronaldo e compagni, a 1.52, la Lazio ha già vinto due volte con la Juve in questa stagione – entrambe le volte per 3-1, nella finale di Supercoppa e nella gara di andata all’Olimpico – ma il successo stavolta è in salita, a 6.00, il pareggio si gioca a 4.50.

I campanelli di allarme però, non mancano in casa bianconera: nelle ultime 3 partite con Milan, Atalanta e Sassuolo, la Juventus ha subito ben 9 gol, facendosi riprendere e superare due volte da una situazione di doppio vantaggio: per i bookmaker anche la Lazio potrebbe bucare la posta di Sczeszny, opzione a 1.45, mentre appare difficile un ribaltone nel match, dato a 6.50. Chiave di lettura interessate del match, è sicuramente la sfida tra i due bomber del campionato Ronaldo e Immobile, in lotta per il titolo di capocannoniere stagionale. Il biancoceleste conduce con 29 reti stagionali ma dalla ripresa del campionato ha timbrato il cartellino solo due volte, al contrario del portoghese, a segno 7 volte su 7. Nella sfida del gol, è avanti CR7, a 2.50, a 4.90 l’ipotesi che Immobile faccia più gol, mentre lo stesso numero di reti vale 1.95.

Con il mezzo passo falso con il Verona, l’Atalanta ha sciupato l’occasione di restare in scia scudetto ma nella gara interna con il Bologna la Dea vuole riprendersi il secondo posto in classifica. I rossoblù sono reduci dalla batosta subita con il Milan e non sembrano in grado di impensierire i nerazzurri, nettamente avanti a 1.27. Per la vittoria emiliana si sale a ben 9 volte la posta, difficile anche il pareggio, a 6.25. Da non perdere la sfida dal sapore europeo tra due delle squadre più in forma del momento, Sassuolo e Milan, entrambe imbattute dalla ripresa del campionato. Il Milan di Pioli viaggia a un ritmo straordinario e parte favorito, a 1.95, ma occhio a non sottovalutare i neroverdi capaci di fermare anche la capolista Juventus, la vittoria degli emiliani è a 3.50, a 3.90 il pareggio. Tra gli indiziati a finire sul tabellino marcatori, Ciccio Caputo da una parte che con 18 reti stagionali sta attraversando un momento strepitoso ed è proposto in gol a 2.75; e Rebic, a quota 11 gol, la cui rete nel match è a 2.40, dietro solo a quella di Ibrahimovic, a 2.00.

PressGiochi