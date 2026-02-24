Newsletter

24 Febbraio 2026 - 12:24

Juventus-Galatasaray: mission impossible per Spalletti? I pronostici di Netwin

I bianconeri devono rimontare il 5-2 di Istanbul: serve un 4-0 per passare il turno

24 Febbraio 2026

Dopo un periodo non facile tra campionato, Coppa Italia e Champions, la Juventus torna in campo nel ritorno degli spareggi contro il Galatasaray con un obiettivo, tutt’altro che scontato: rimontare il 5-2 maturato a Istanbul in favore della formazione turca per passare il turno e andare agli ottavi di finale. Il tutto al termine di una settimana nera per la formazione di Spalletti, ko non solo in Turchia, ma pure in campionato, in casa, contro il Como. Una serie di risultati negativi che mettono in discussione tutto il futuro: non solo del tecnico, ma pure del progetto bianconero, che verrebbe fortemente ridimensionato in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions. E a Torino arriva un Galatasaray gasato dall’ultima serie di risultati, su tutti quelli proprio in Europa.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

La Juventus arriva a questa sfida in condizioni non ottimali, e non tanto dal punto di vista fisico o delle assenze (anche se quella di Bremer pesa): ma dal punto di vista mentale. Perché il ko per 2-0 con il Como, culminato nei fischi dello Stadium a fine partita, ha fatto male per la classifica e non solo. A febbraio, la Juventus ha ottenuto un solo successo, quello per 4-1 a Parma. L’unico delle ultime sette partite se consideriamo pure la Coppa Italia e il brutto ko per 3-0 in casa dell’Atalanta nei quarti. Insomma, un periodo nero. Il Galatasaray, invece, deve confermare l’ottima partita di Istanbul, anche se in campionato ha perso 2-0 e ora rischia l’aggancio in vetta da parte del Fenerbahce. Il tutto dopo un ko sul campo del Konyaspor che in parte dà fiducia alla Juventus.

IL PUNTO SULLA JUVENTUS

Il problema è che, in casa bianconera, le cose vanno decisamente peggio. Quinta a -4 dal quarto posto (e, in realtà, pure dal terzo se consideriamo che Napoli e Roma sono appaiate a quota 50), la formazione di Spalletti è ora anche solo a +1 sul settimo posto, al momento condiviso da Atalanta e Como, capace di battere 2-0 la Juventus allo Stadium. Insomma, la situazione anche in campionato è critica e alla prossima giornata, in campionato, c’è Roma-Juventus: un altro ko farebbe finire la Juve a -7 dai giallorossi e a quel punto i dubbi sulla qualificazione alla prossima Champions sono ancora più leciti. Da qui a dire che bisogna snobbare il Galatasaray per pensare solo alla Roma, però, ce ne passa: bisogna tentare l’impresa ai limiti dell’impossibile.

IL PUNTO SUL GALATASARAY

Il ko per 2-0 sul campo del Konyaspor può dare maggiore fiducia, detto che comunque non basterebbe nemmeno per agguantare i supplementari. Il Galatasaray è comunque primo, anche se rischia di non esserlo più in solitaria. Ma la squadra arriva a Torino comunque con ottimismo e con una discreta sicurezza data da un vantaggio di tre gol dopo i primi 90’. Da capire se i turchi sceglieranno di speculare sul 5-2 dell’andata o se andranno alla ricerca di una rete che, a quel punto, chiuderebbe ogni discorso.

PROBABILI FORMAZIONI

Il primo problema per Spalletti è Yildiz: non si è allenato per un problema al polpaccio ed è in dubbio così come Bremer. A quel punto, spazio a Boga nel 3-4-2-1. Assente ovviamente Cabal, espulso all’andata: Kostic potrebbe arretrare nella difesa a 4.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; David.

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Non regna di certo l’ottimismo in vista di questo match. Per i tipster di Netwin l’1, quotato a 1.55 non è da scartare, ma potrebbe non bastare e la difesa bianconera, Di Gregorio su tutti, non dà garanzie. Spazio allora al Gol segnato da entrambe le squadre quotato a 1.56, che molto probabilmente condannerebbe a prescindere i bianconeri. La speranza è ovviamente quella di essere smentiti.

 

PressGiochi

