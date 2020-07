Juventus – Atalanta match decisivo per lo scudetto. Su Sisal Matchpoint avanti i bianconeri a 2.10.

Allo Stadium va in scena il match clou della stagione, la sfida tra la capolista Juventus e la squadra più in forma del campionato l’Atalanta. Tre punti in palio pesantissimi che potrebbero consegnare il tricolore alla squadra di Sarri oppure tenere ancora aperta la corsa scudetto nella quale si inserirebbe anche la Dea, ora terza dopo il sorpasso sull’Inter. I bianconeri, con il ko contro il Milan, hanno sciupato l’occasione di ipotecare la vittoria finale, i nerazzurri invece non hanno sbagliato un colpo dalla ripresa del campionato: 9 vittorie consecutive, miglior attacco del campionato con il record di 85 reti in 31 gare e la qualificazione Champions in cassaforte. Per gli esperti di Sisal Matchpoint però, la Juventus non sbaglierà due volte di fila, anche se le quote dicono che non sarà facile avere la meglio sui bergamaschi: la vittoria dei bianconeri è a 2.10, contro il 3.40 proposto per il blitz nerazzurro e il 3.60 del pareggio. Anche per gli scommettitori, la squadra di Sarri stavolta non si farà sfuggire l’occasione dell’allungo decisivo in classifica, il 77% crede nel successo juventino.

Si sfidano la migliore difesa del campionato – quella della Juve con 30 gol subiti – contro il miglior attacco – quello dell’Atalanta con lo straordinario bottino di 85 reti complessivi. I nerazzurri dovrebbero riuscire a fare breccia del fortino bianconero, la rete ospite è infatti a 1.22, l’Over 2.50 nella gara si gioca a 1.52. Sarri ritrova Dybala, la cui mancanza con il Milan si è fatta sentire: la rete dell’argentino è a 2.50, il gol di Ronaldo è però il più probabile, a 1.95. Per Gasperini spazio agli intoccabili Zapata e Papu Gomez, rispettivamente in gol a 3.25 e 4.25. Ilicic non segna dalla gara con il Valencia di Champions del marzo scorso, la possibilità che termini il digiuno da gol con la Juve è a 3.50. Occhio a Muriel, che si è rivelato determinante a gara in corso: la rete del colombiano nel secondo tempo è a 5.25. Chi non può più sbagliare è la Lazio che, nel match interno con il Sassuolo, si gioca l’ultima chance di rimanere in scia scudetto. Le ultime due sconfitte con Milan e Lecce hanno allontanato i biancocelesti dal sogno scudetto, un altro ko vorrebbe dire rinunciarci definitivamente. All’Olimpico arriva un Sassuolo in formissima, reduce da 3 vittorie consecutive, la Lazio però è favorita, a 1.55, il successo dei neroverdi sale a 5.50, il pareggio è a 4.50. L’80% degli scommettitori dà fiducia agli uomini di Inzaghi. Altro match da non perdere nella 32esima giornata è Napoli – Milan, sfida da ex per Gattuso. Entrambe – insieme alla Roma – puntano al quinto posto ma lo scontro diretto è appannaggio degli azzurri, a 2.10, il successo dei rossoneri è offerto a 3.60, il pareggio vale 3.40. Il 60% degli scommettitori si schiera con gli uomini di Gattuso, mentre per il 25% il match finirà con un pareggio.

PressGiochi