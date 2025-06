Justin Anastasi: “IGB L! VE rappresenta un evento ad alta energia e di alto impatto”

VentureMax Group sta supportando le future star del settore come sponsor principale di Pitch IGB (2 luglio Excel London). Il CEO Justin Anastasi, che fa parte della giuria IGB di Pitch delinea l’importanza per gli imprenditori di possedere ciò che descrive come “grinta e autocoscienza” e spiega perché Londra e IGB l! Ve rappresentano una collaborazione perfetta.

Perché è importante per l’industria supportare nuove imprese imprenditoriali?

JA: “Sono fermamente convinto che l’innovazione inizi spesso al limite e che sia guidata principalmente da fondatori che sono affamati, agili e disposti a ripensare il modo in cui le cose sono attualmente in corso. Oggi, l’industria ha bisogno di un nuovo pensiero e le startup potrebbero essere uno dei modi migliori per proteggere il futuro del nostro settore. So in prima persona che l’accesso, l’esposizione e il feedback onesto sul palco giusto possono cambiare completamente la traiettoria di una startup, quindi tocca a noi, i giocatori, gli investitori e gli operatori ormai affermati per aiutare a coltivare il futuro”.

Cosa stai cercando nelle candidature: cosa rende una proposta vincente?

JA: “Sto cercando originalità, redditività e chiarezza. Devono mostrarci che non solo hanno una grande idea, ma una profonda comprensione del mercato. Idealmente, dovrebbe affrontare un vero problema, avere un piano solido e realistico per acquisire e trattenere i clienti, dimostrando al contempo come si può scalare il business. Accumulerebbe punti bonus ai miei occhi se il fondatore mostrasse grinta e consapevolezza di sé, che per me sono qualità che alla fine contano più a volte anche del modello di business a lungo termine”.

Quanto è difficile per le imprese di Igaming garantire finanziamenti dal settore bancario tradizionale?

JA: “Estremamente difficile. Le banche tradizionali sono ancora in gran parte avverse al rischio quando si tratta di Igaming, che non posso biasimarle. La complessità normativa e le diverse regole giurisdizionali significano che anche le imprese altamente redditizie lottano per garantire finanziamenti. Ecco perché le alternative attraverso investitori privati, imprese, angel investor o fondi del settore sono diventati così cruciali. È anche il motivo per cui eventi come IGB L! VE sono fondamentali, in quanto collegano i fondatori con persone che comprendono le sfumature del settore”.

In che modo IGB L! VE contribuisce alla salute del settore: cosa guadagnano le aziende partecipando all’evento?

JA: “È uno di quei luoghi in cui prendiamo il polso del settore. Guardiamo ciò che funziona, ciò che si sta evolvendo e chi sta guidando il cambiamento. Oltre a ciò è uno spazio per costruire partenariati, proteggere affari, mostrare talenti e attirare investimenti”.

Come descriveresti l’esperienza che IGB L! VE offre a visitatori ed espositori?

JA: “È alta energia, grande impatto, commerciale e ben organizzato. C’è un buon mix di networking, affari, vetrine di prodotti e discorsi reali. Ma ciò che spicca di più è la diversità dagli amministratori delegati esperti ai fondatori per la prima volta, dai grandi fornitori di tecnologia agli innovatori di nicchia”.

Quali tendenze vedremo nel corso della fiera?

JA: “Stiamo assistendo a un importante passaggio verso la personalizzazione alimentata dall’intelligenza artificiale sia nell’esperienza utente che nell’ottimizzazione dei sistemi backend. L’innovazione dei pagamenti sta inoltre accelerando, in particolare in termini di conformità e portata globale. Mi aspetto di vedere un sacco di brusio attorno alle esperienze omnicanali, alle nuove meccaniche di gioco come Crash Games e alla vittoria istantanea e più tecnologia che colma le lacune tra regolamentazione e scala”.

Quanto è importante che IGB L! VE si svolga a Londra, visto che è considerata la casa dell’Igaming?

JA: “Londra mi è molto cara dato che ho trascorso così tanti anni a vivere qui, quindi è bello vedere IGB qui. La città combina una profonda storia normativa, l’accesso al capitale e un ecosistema di talenti attraverso la tecnologia, il marketing e la finanza, quindi sicuramente una scelta strategica che rende la partecipazione più accessibile ai giocatori globali dando alle startup l’esposizione di cui hanno bisogno in uno dei mercati più influenti al mondo”.

PressGiochi