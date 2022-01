Johansson (UE): “Forum Ue su Internet si occuperà di rimuovere videogiochi antisemiti”

“Il Forum dell’UE su Internet e il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all’odio online sono iniziative volontarie volte a sostenere il dialogo con le società informatiche al fine di prevenire la diffusione dell’incitamento all’odio illecito online, anche d’impronta antisemita, e di contenuti estremisti e terroristici violenti. Il Forum contatterà le piattaforme di videogiochi per discutere come rimuovere e prevenire la diffusione di contenuti antisemiti e terroristici, anche in relazione, se necessario, a videogiochi specifici. La proposta di legge sui servizi digitali prevede misure che consentono anche agli utenti e ai “segnalatori attendibili” di segnalare determinati contenuti”.

Così, Ylva Johansson, commissario agli affari interni della commissione von der Leyen, risponde all’interrogazione presentata alcune settimane fa dagli europarlamentari italiani Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini ed altri del Gruppo ECR per chiedere di eliminare la diffusione del videogioco dal titolo “Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque”, dai chiari contenuti jihadisti e antisemiti.

“La Commissione – ricorda il commissario – condanna tutte le manifestazioni di antisemitismo. La strategia dell’UE volta a combattere l’antisemitismo e a sostenere la vita ebraica mira esplicitamente a contrastare l’antisemitismo online, compreso quello che trae origine da ideologie estremiste violente. Incoraggia inoltre gli Stati membri a rafforzare la capacità delle autorità di contrasto e delle autorità giudiziarie nazionali di perseguire l’incitamento all’odio illecito online. La decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia qualifica come reato i discorsi antisemiti online e offline che incitano alla violenza e all’odio. Il regolamento (UE) n. 784/20213 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online consentirà agli Stati membri di imporre la rimozione dei contenuti di stampo terroristico ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell’UE. Inoltre, l’unità UE addetta alle segnalazioni su Internet di Europol invia segnalazioni di contenuti estremisti violenti e terroristici online alle piattaforme affinché ne prendano in considerazione la rimozione a norma delle loro condizioni di servizio”.

PressGiochi