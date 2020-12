JM SMART Co-Sponsor di Udinese eSports

JM SMART, brand del Gruppo Lowell, da sempre impegnato in prima linea nel mondo dell’orologeria ha deciso di essere presente anche in un settore innovativo come quello degli eSports, affiancando il Team di Udinese eSports come co-sponsor nella s.s. 2020/21.

Andrea Rovatti – Responsabile Marketing Lowell – ha dichiarato: “Nonostante il momento particolare e le difficoltà di mercato di questo periodo, abbiamo immediatamente intuito che il lancio del nostro nuovo Brand dedicato agli smart watch, JM SMART, all’interno di “Lowell Group”, doveva passare attraverso la partnership con questa disciplina emergente, giovane e dinamica trovando con essa un incrocio perfetto di tecnologia, design, funzionalità e velocità. Pertanto metteremo i nostri smart watch al servizio dei giocatori e degli utenti di eSports per monitorare le performance, visualizzare in tempo reale le varie funzionalità ed avere al polso un oggetto iconico e contemporaneo”.

In particolare la linea JM SMART, oggi riconosciuta come la più dinamica della famiglia Lowell, spazia tra un’innumerevole numero di proposte differenti con un valore tecnico elevato, un’assoluta ricercatezza nel design e una dinamicità senza eguali. La linea JM SMART, introdotta solo di recente nel mondo LOWELL, presenta MODELLI innovativi, dal design fresco, divertente, moderno, con contenuti tecnici elevati ed uno studio stilistico senza eguali nel mondo degli orologi digitali.

PressGiochi