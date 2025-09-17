Jessica Rada (Global Starnet): “Legalità e sicurezza, priorità per il gioco responsabile”+

Al Forum Acadi, in un intervento dedicato al riordino del settore del gioco pubblico, Jessica Rada, Chief Commercial Officer di Global Starnet, ha evidenziato l’importanza della legalità e della tutela

Al Forum Acadi, in un intervento dedicato al riordino del settore del gioco pubblico, Jessica Rada, Chief Commercial Officer di Global Starnet, ha evidenziato l’importanza della legalità e della tutela della salute dei giocatori.

“La sicurezza dei soggetti vulnerabili e la tutela della salute sono garantite dai prodotti sicuri e legali, sottoposti a controlli costanti – ha spiegato Rada –. Nel gioco illegale non esiste alcun ritorno in vincita garantito, perciò il presidio della legalità è fondamentale per proteggere l’utente”.

Rada ha inoltre sottolineato i rischi legati al gioco illegale: “Le attività non regolamentate non rispettano regole di trasparenza, non garantiscono entrate erariali e non tutelano i giocatori. Per questo, oggi più che mai, è urgente intervenire sul riordino del nostro settore, rafforzando la sicurezza e la responsabilità del comparto.

In Italia, su 7.896 Comuni, 5.900 sono presidiati da 43mila punti vendita generalisti e 1.680 da 4.400 punti vendita specializzati. Il riordino dovrebbe garantire un equilibrio tra la rete generalista e quella specializzata. Soprattutto sintonizzandosi con la domanda dei territori. Obiettivi sono la tuela della salute, la protezione di minori e la sicurezza egli utenti. Obiettivi che possono essere raggiunti solo da una rete legale”.

Secondo Rada, un approccio regolamentato e sicuro non solo protegge i cittadini, ma contribuisce anche alla sostenibilità economica e sociale del settore, consolidando la fiducia degli utenti e delle istituzioni.