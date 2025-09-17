Newsletter

17 Settembre 2025 - 12:41

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Jessica Rada (Global Starnet): “Legalità e sicurezza, priorità per il gioco responsabile”+

Al Forum Acadi, in un intervento dedicato al riordino del settore del gioco pubblico, Jessica Rada, Chief Commercial Officer di Global Starnet, ha evidenziato l’importanza della legalità e della tutela

17 Settembre 2025

Share the post "Jessica Rada (Global Starnet): “Legalità e sicurezza, priorità per il gioco responsabile”+"

Stampa pagina

Al Forum Acadi, in un intervento dedicato al riordino del settore del gioco pubblico, Jessica Rada, Chief Commercial Officer di Global Starnet, ha evidenziato l’importanza della legalità e della tutela della salute dei giocatori.

“La sicurezza dei soggetti vulnerabili e la tutela della salute sono garantite dai prodotti sicuri e legali, sottoposti a controlli costanti – ha spiegato Rada –. Nel gioco illegale non esiste alcun ritorno in vincita garantito, perciò il presidio della legalità è fondamentale per proteggere l’utente”.

Rada ha inoltre sottolineato i rischi legati al gioco illegale: “Le attività non regolamentate non rispettano regole di trasparenza, non garantiscono entrate erariali e non tutelano i giocatori. Per questo, oggi più che mai, è urgente intervenire sul riordino del nostro settore, rafforzando la sicurezza e la responsabilità del comparto.

In Italia, su 7.896 Comuni, 5.900 sono presidiati da 43mila punti vendita generalisti e 1.680 da 4.400 punti vendita specializzati.  Il riordino dovrebbe garantire un equilibrio tra la rete generalista e quella specializzata. Soprattutto sintonizzandosi con la domanda dei territori.  Obiettivi sono la tuela della salute, la protezione di minori e la sicurezza egli utenti. Obiettivi che possono essere raggiunti solo da una rete legale”.

Secondo Rada, un approccio regolamentato e sicuro non solo protegge i cittadini, ma contribuisce anche alla sostenibilità economica e sociale del settore, consolidando la fiducia degli utenti e delle istituzioni.

banner articolo interno
Leggi anche

Di Faustino (Nomisma) al forum Acadi: “Il contributo al fisco dal comparto per il 50% deriva dagli apparecchi di intratteniemento”

Forum Acadi. Giovanni Kessler: “Dal gioco come male necessario al gioco sicuro”

On. De Bertoldi al Forum ACADI: “Verso un gioco più aperto e sostenibile”

Jessica Cozzi (Novomatic Italia) al Forum ACADI: “Tecnologia e responsabilità al centro del gioco”

Zamparelli (STS): “Il divieto di pubblicità ha fatto scomparire solo la pubblicità del gioco fisico e di quello legale”

Sisal.it: realizzata online vincita SuperEnalotto per oltre 27mila euro

Patrizio Perla (Sapar) al Forum ACADI: “Il settore degli apparecchi da gioco necessita di interventi strutturali”

Cardia (Acadi): “I dati dimostrano che non si può ulteriormente trascurare la rete del gioco fisico”

Jessica Rada (Global Starnet): “Legalità e sicurezza, priorità per il gioco responsabile”+

Champions League: il Napoli ritorna sul palcoscenico europeo e trova subito il Manchester City

Lollobrigida (ADM) al Forum ACADI: “Priorità alla tutela del giocatore e alla modernizzazione del comparto”

FDJ rinnova la partnership con il Paris Saint-Germain fino al 2028

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×