17 Settembre 2025 - 12:40

Jessica Cozzi (Novomatic Italia) al Forum ACADI: “Tecnologia e responsabilità al centro del gioco”

Al Forum ACADI, Jessica Cozzi, Videolotteries Director di Novomatic Italia, ha presentato le novità introdotte nel nuovo cabinet AWP dell’azienda. “Nel nostro nuovo cabinet abbiamo integrato molta intelligenza artificiale, ma

17 Settembre 2025

Al Forum ACADI, Jessica Cozzi, Videolotteries Director di Novomatic Italia, ha presentato le novità introdotte nel nuovo cabinet AWP dell’azienda. “Nel nostro nuovo cabinet abbiamo integrato molta intelligenza artificiale, ma soprattutto uno studio approfondito del comportamento umano, con l’obiettivo di creare una relazione empatica con il giocatore”, ha spiegato Cozzi.

In Novomatic, la responsabilità nel gioco è una priorità: è stata infatti sviluppata una sezione dedicata al gioco responsabile che permette al giocatore di autoescludersi in maniera semplice e immediata. Tra le innovazioni tecnologiche, l’uso dell’intelligenza artificiale consente di riconoscere l’età del giocatore, individuare eventuali comportamenti anomali e interagire con l’utente per promuovere la moderazione.

“Non si tratta solo di introdurre nuove tecnologie, ma di concepire un ambiente di gioco centrato sulla persona, con obiettivi chiari di sicurezza e responsabilità”, ha concluso Cozzi, sottolineando come l’innovazione e la tutela del giocatore possano e debbano procedere di pari passo.

