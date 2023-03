Jesolo: il comune modifica il regolamento sui giochi

Il consiglio comunale ha approvato alcune modifiche al regolamento comunale in materia di giochi con vincite in denaro, al fine di accentuare l’azione preventiva e di contrasto al gioco d’azzardo

Le modifiche riguardano in particolare il cosiddetto gioco “fisico”, cioè l’utilizzo di apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro presenti in tabaccherie, bar e sale slot dedicate e consistono in:

diminuzione della fascia oraria di accensione degli apparecchi (8 ore anziché 12 ore) e frazionamento della disponibilità di gioco durante la giornata eliminando le fasce orarie maggiormente a rischio;

previsione di una specifica localizzazione territoriale per le nuove attività che intendono insediarsi in modo che siano lontane da punti sensibili;

incentivi alle attività esistenti che eliminano gli apparecchi elettronici con vincite in denaro istituendo il logo “no slot Città di Jesolo”;

adozione da parte del Comune dell’applicazione “Smart”, approvata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per verificare da remoto in qualsiasi momento lo stato di ogni singola macchina e l’effettivo rispetto delle fasce orarie di accensione;

inasprimento delle sanzioni;

blocco dell’accesso ai siti web di gioco d’azzardo online su tutte le reti wi-fi pubbliche della Città di Jesolo.

