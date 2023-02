Jason Lane (IAGR): “Il 2023 sarà un altro anno di sfide per il settore del gioco”

“Il 2023 promette di essere un altro anno di sfide e opportunità nel nostro settore in continua evoluzione. Nonostante le lotte degli ultimi anni, abbiamo assistito a progressi su scala globale. Mentre navighiamo in tempi più incerti, è fondamentale che continuiamo a riunirci come comunità di regolatori per collaborare e condividere le conoscenze.

In IAGR, – afferma il presidente Jason Lane – rimaniamo impegnati a collegare le autorità di regolamentazione del gioco da tutti gli angoli del mondo per apprendere, condividere informazioni e discutere le migliori pratiche. La nostra prossima conferenza IAGR2023 in Botswana servirà da piattaforma per noi per fare proprio questo.

Ho avuto il piacere di partecipare all’ICE London all’inizio di questo mese, dove sono stato entusiasta di vedere di persona così tanti membri IAGR e parti interessate di tutto il settore. Il consiglio di amministrazione della IAGR ha anche incontrato i rappresentanti della Botswana Gambling Commission per portare avanti i piani per la prossima conferenza.

A proposito, il vicepresidente della IAGR Ben Haden ha recentemente visitato Gaborone, Botswana, per incontrare il team ospitante ed esplorare potenziali sedi per la conferenza” ha concluso.

