Jarre: “La pubblicità del gioco va abolita e l’offerta eliminara dagli esercizi generalisti. Dal decreto 41 solo fuffa”

Nel suo intervento agli Stati Generali del Gioco, il dottor Paolo Jarre ha offerto un’analisi critica e serrata sull’evoluzione del gioco d’azzardo in Italia, sostenendo che la crescita vertiginosa della spesa – passata da 20 miliardi di euro vent’anni fa a 158 miliardi l’anno scorso – non sia frutto di una domanda spontanea, ma dell’offerta massiccia e di anni di “stupidaggini pubblicitarie” che hanno condizionato i comportamenti dei cittadini.

«I dati che porto si basano sull’evidenza – ha detto Jarre -. Venti anni fa le giocate valevano 20 miliardi, l’anno scorso 158 miliardi. È una cosa gigantesca. Aumenta al 40% il numero di coloro che dichiarano di giocare. I 158 miliardi sono la spesa, non la raccolta, perché vengono tirati fuori dalle tasche degli italiani. Non facciamo giochi di parole.

La retorica propinata in venti anni è che tutto questo è servito per combattere il gioco illegale, che va combattuto. Ma l’ha mai misurato qualcuno questo gioco illegale? Chi lo dimostra? Non esiste nulla, è una retorica basata sul nulla.

Non dipende dal fatto che la domanda ha guidato l’offerta, ma viceversa. Sono stati anni e anni di stupidaggini pubblicitarie che hanno condizionato la domanda che è cresciuta. L’italiano medio che spendeva 400 euro l’anno nei giochi, l’anno scorso ne ha spesi 6.000.

In termini di patologia, ci sono 800.000 giocatori patologici. Venti anni fa erano 180.000. Ma quanti sono quelli che si curano? La rincorsa del gioco legale è valsa la pena di avere questi 600.000 giocatori patologici in più?

Occorre una radicale inversione di tendenza. Quanto fatto per il gioco online è solo fuffa: non c’è niente in quel decreto n. 41 contro la dipendenza. Le distanze non sono inutili. Occorre fare i piani degli insediamenti per fare in modo che il gioco sia tolto dagli esercizi generalisti e relegato in “zone a luci rosse”. Il ridurre l’offerta, dove fatto, è stato utile. Pensiamo al Piemonte che ha ridotto la spesa in sei anni e non c’è stata l’esplosione dell’illegale.

Occorre intervenire sulla tutela dei minori che giocano in maniera diffusa. Poi la pubblicità del gioco va abolita, non basta l’uso di testimonial come Lino Banfi o altri. Questo discorso fa posto anche per altri prodotti nocivi. C’è una questione etica che riguarda il fatto che lo Stato non può attendere ogni anno 10 miliardi dalle difficoltà delle persone più in difficoltà.»

PressGiochi