JAGGAER supporta Betsson Group nel rafforzamento della funzione procurement a supporto della crescita del business

JAGGAER, operatore globale nelle soluzioni digitali per il procurement e la collaborazione con i fornitori, annuncia oggi il successo di un progetto di digitalizzazione degli acquisti realizzato con Betsson Group, operatore internazionale nel settore delle scommesse sportive e del gaming, con una capitalizzazione di mercato di circa 1,4 miliardi di euro e oltre 1,3 milioni di clienti attivi nel mondo.

Presente in 24 giurisdizioni e operante in un contesto altamente regolamentato, Betsson Group continua a rafforzare la governance dei propri processi di procurement per sostenere una crescita scalabile e conforme alle normative. Sotto la guida di Fabio Palusci, Procurement Director di Betsson Group, l’azienda ha avviato un programma strutturato di trasformazione digitale con l’obiettivo di semplificare i processi interni, migliorare l’accessibilità alle informazioni e aumentare la visibilità sui budget a livello organizzativo. “Nel nostro settore, velocità e precisione sono essenziali. Garantire solidi controlli interni e piena compliance sono elementi chiave per abilitare una crescita sostenibile” commenta Palusci.

A seguito di una procedura formale di RFP, Betsson ha scelto JAGGAER One, la piattaforma intelligente source-to-pay di JAGGAER, per supportare l’intero ciclo budget-to-pay. La soluzione contribuisce a un modello operativo più coerente e trasparente, offrendo workflow unificati e informazioni affidabili in tempo reale a tutti gli stakeholder interni. “L’accesso a dati accurati e aggiornati è fondamentale per prendere decisioni informate” aggiunge Palusci. “Questo percorso di digitalizzazione rientra nel nostro impegno costante nel migliorare la gestione dei flussi informativi e supportare pienamente il business”.

Grazie all’implementazione delle soluzioni JAGGAER eProcurement, Contracts+ e Contracts AI, la governance contrattuale è stata ulteriormente rafforzata, con accordi e obblighi centralizzati in un unico sistema. Anche i processi di gestione dei fornitori sono diventati più strutturati, a supporto delle attività di due diligence, dei controlli di sicurezza e del monitoraggio continuo.

Il progetto ha prodotto risultati chiari e misurabili. Oggi Betsson gestisce oltre 130 milioni di euro di spesa attraverso più di 6.000 ordini di acquisto, con piena tracciabilità dei budget. Più di 2.000 contratti attivi sono stati centralizzati e resi completamente trasparenti, mentre oltre 300 richieste di onboarding dei fornitori sono state validate tramite workflow strutturati che coinvolgono sia il team procurement sia quello legale.

“La collaborazione con Betsson Group è stata molto forte fin dalle prime fasi del progetto”, commenta Silvia Travaglini, Account Manager di JAGGAER. “La trasformazione di Betsson Group dimostra chiaramente come una governance strutturata, strumenti digitali avanzati e una leadership solida possano elevare il procurement da funzione transazionale a vero abilitatore di valore per il business”.

L’approccio alla leadership di Betsson Group è stato inoltre riconosciuto a livello internazionale, con Fabio Palusci inserito nel Process Orchestration Champions Index 2025 di CPOStrategy.

Guardando al futuro, Betsson Group intende continuare a evolvere i propri processi di procurement, esplorando ulteriori opportunità di efficientamento attraverso automazione e insight supportati dall’intelligenza artificiale. “L’intelligenza artificiale deve supportare l’esperienza umana, non sostituirla” conclude Palusci. “Il nostro obiettivo è liberare tempo dalle attività ripetitive per concentrarci su iniziative strategiche in cui il giudizio umano fa davvero la differenza. Con JAGGAER come partner tecnologico, abbiamo rafforzato trasparenza, compliance e agilità operativa, ponendo basi solide per una crescita sostenibile di lungo periodo”.

PressGiochi