JACKS.NL rafforza la presenza di IBIA nel mercato olandese

JACK’S Casino & Sports (JACKS.NL), una società di gioco di marca JOI e una sussidiaria del più grande operatore di gioco privato dei Paesi Bassi JVH Gaming & Entertainment Group (JVH), è entrata a far parte dell’International Betting Integrity Association (IBIA).

JVH è un operatore di gioco leader nel mercato olandese con quasi 65 anni di esperienza, 85 casinò e una quota di mercato di oltre il 30%. Il passaggio al gioco d’azzardo online e l’inclusione del suo marchio JACKS.NL nel roster di IBIA porta cinque dei sette operatori che attualmente offrono scommesse sportive nei Paesi Bassi all’interno dell’associazione.

Tutti gli operatori di scommesse online autorizzati nei Paesi Bassi devono far parte di un organismo di monitoraggio dell’integrità internazionale. La maggior parte di coloro che hanno ottenuto una licenza fino ad oggi sono membri di IBIA. L’associazione, che è stata lanciata di recente nel mercato nordamericano, prevede di fare ulteriori annunci nei prossimi mesi man mano che verranno rilasciate più licenze in Olanda e poiché un requisito di monitoraggio dell’integrità simile verrà applicato in Ontario e in vari stati degli Stati Uniti.

Eric Olders, CEO e Presidente del gruppo JVH: “Siamo orgogliosi di diventare membri di IBIA. Con l’adesione proteggiamo l’integrità negli sport e nelle scommesse sportive. L’integrità è un valore fondamentale, per noi e per lo sport. È essenziale per gli atleti ed essenziale per i nostri clienti. È la base della nostra “licenza di operare”. Con l’aiuto dei dati dell’IBIA, potenziali pratiche scorrette possono essere individuate in una fase iniziale, questo ci consente di agire immediatamente. Unendo le forze con IBIA ci impegniamo per un ambiente sicuro per i nostri giocatori, tutti gli atleti e gli sport in generale”.

L’International Betting Integrity Association è la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse con licenza. È gestito da operatori per operatori, proteggendo i suoi membri dalla corruzione attraverso azioni collettive. La sua piattaforma di monitoraggio e avviso è uno strumento anticorruzione altamente efficace che rileva e segnala attività sospette sui mercati delle scommesse dei suoi membri. L’associazione ha collaborazioni di condivisione delle informazioni di lunga data con le principali autorità di regolamentazione dello sport e del gioco d’azzardo per utilizzare i suoi dati e perseguire la corruzione. Rappresenta il settore nei forum di discussione politica ad alto livello come il CIO, le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e la Commissione europea.

