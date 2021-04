Avv. Iurilli: “Con la pandemia è aumentato il tempo totale dell’attività di gioco online”

Cristiano Iurilli, esperto del settore e docente di giurisprudenza all’Università di Tor Vergata, durante un’intervista a RadioInBlu ha spiegato la situazione attuale del gioco d’azzardo online e quello che si potrebbe fare per migliorarla, dichiarando: “Da un punto di vista di dati, mi riferisco a quelli forniti dall’Istituto Superiore di Sanità, si evince che c’è stato un calo nel gioco online, ma appena sono tornate le restrizioni per far fronte alla pandemia il dato ha subito un aumento. Io non parlerei di un aumento sfrenato del gioco online, ma dell’aumento del tempo dell’attività totale di gioco, argomento su cui dobbiamo riflettere. Per l’ordinamento italiano l’informazione e la pubblicità è un problema, si dovrebbe pensare ad una regolamentazione al fine di aumentare la consapevolezza e quindi la cultura del gioco degli italiani. Nel nostro ordinamento ci sono poi vari database, divisi tra loro, mentre dovremo pensare a creare dei database comuni così da incrociare i dati e trovare più facilmente i comportamenti esposti al rischio del gioco d’azzardo, andando a creare un equilibrio tra privacy del singolo giocatore e la tutela di un aspetto “pandemico”, perché il gioco d’azzardo problematico è strettamente collegato alla pandemia. Gli strumenti giuridici ci sono, ma sono difficilmente utilizzabili, un esempio è la Legge 3 del 2012, in tema di crisi da sovra indebitamento, perché quando parliamo del giocatore d’azzardo non parliamo del singolo ma di tutta la famiglia, che cerca di limitare i debiti del giocatore verso i terzi creditori”.

PressGiochi