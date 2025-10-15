Newsletter

iugu entra a far parte del Payment Provider Forum di IBIA

L’azienda brasiliana ottiene l’adesione al Payment Provider Forum ed espande le operazioni nel settore regolamentato delle scommesse

15 Ottobre 2025

iugu, azienda tecnologica brasiliana specializzata in infrastrutture finanziarie, ha annunciato la sua adesione al Payment Provider Forum, un’iniziativa dell’International Betting Integrity Association (IBIA), l’organizzazione globale che guida le azioni per l’integrità e la trasparenza nel settore delle scommesse sportive. L’iniziativa è stata creata con l’obiettivo esplicito di proteggere il mercato delle scommesse da frodi finanziarie legate alla manipolazione delle competizioni.

Il Forum riunisce aziende di pagamento che si impegnano, attraverso una Dichiarazione di Impegno e Partecipazione, ad adottare buone pratiche in materia di integrità, trasparenza e monitoraggio.

L’adesione al Forum rappresenta una pietra miliare per iugu, poiché rafforza l’impegno dell’azienda verso la governance e la conformità, consolidando la sua posizione come partner affidabile in un settore di crescente rilevanza in Brasile e nel mondo.

“La nostra adesione al Payment Provider Forum dell’IBIA sottolinea il nostro impegno verso i più alti standard globali. Siamo entusiasti di contribuire attivamente alla crescita del settore in Brasile e a livello internazionale, collaborando con leader impegnati nella sicurezza e nello sviluppo delle scommesse sportive regolamentate,” afferma Ricardo Dostaole, Head of Bets di iugu.

Il momento è cruciale per il settore, soprattutto alla luce del volume di scommettitori comunicato dal Governo, che aumenta la responsabilità dei metodi di pagamento all’interno di questo ecosistema. Secondo la Segreteria per Premi e Scommesse (SPA) del Ministero delle Finanze, 17,7 milioni di brasiliani hanno effettuato scommesse su siti web e app nel primo semestre del 2025. Questo dato evidenzia la forza dell’industria e rafforza la rilevanza delle iniziative di governance internazionale, come quelle guidate dall’IBIA, che contribuiscono ad ampliare la credibilità, la trasparenza e la sicurezza dell’intero ecosistema.

La partnership posiziona inoltre iugu per svolgere un ruolo più ampio nella definizione dell’agenda globale dell’iGaming. Insieme ad altri attori nazionali e internazionali, l’azienda si impegna a promuovere un mercato sostenibile basato su trasparenza, regolamentazione chiara e innovazione. L’adesione al Forum include l’uso del nuovo marchio IBIA Payment Provider Forum.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a iugu come nuovo membro del Payment Provider Forum. Il coinvolgimento di fornitori di pagamento responsabili e impegnati è essenziale per sostenere l’integrità e lo sviluppo sostenibile del mercato regolamentato delle scommesse sportive, soprattutto in regioni emergenti come il Brasile,” dichiara Khalid Ali, CEO dell’IBIA.

 

PressGiochi

