17 Settembre 2025

ITIA mette al bando un tennista thailandese per match-fixing

16 Settembre 2025

L’Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis (ITIA) ha confermato che il tennista thailandese Jatuporn Na Lamphun è stato sanzionato con un divieto a vita e una multa di 115.000 dollari per violazioni del Programma Anticorruzione del Tennis (TACP).

Na Lamphun, 31 anni, già sospeso per 18 mesi nel 2016 per infrazioni al TACP, non ha risposto alla notifica di accusa dell’ITIA, che includeva il coinvolgimento — o il tentativo di coinvolgimento — nella manipolazione di 22 incontri tra il 2023 e il 2024, l’offerta o la fornitura di denaro in 18 di questi, e la mancata collaborazione con un’indagine dell’ITIA.

Il giocatore, non classificato, era stato sospeso in via provvisoria da dicembre 2024. Dopo la mancata risposta alla sanzione proposta nella notifica di accusa, il divieto a vita è entrato in vigore come sanzione automatica il 20 agosto 2025. Na Lamphun ha scelto di non presentare ricorso davanti a un Giudice Indipendente per l’Anticorruzione (AHO).

Di conseguenza, Na Lamphun è permanentemente escluso dal partecipare, allenare o assistere a qualsiasi evento tennistico autorizzato o sanzionato dai membri dell’ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon e USTA) o da qualsiasi associazione nazionale.

 

