Italo Volpe (MEF): “Riordino settore giochi all’interno della delega fiscale. Servono regole più semplici e chiare”

“Un intervento normativo sul gioco deve essere effettuato. Nel settore del gioco si percepisce assenza di gare per l’assegnazione delle concessioni per l’esercizio dell’attività. E’ un segnale che va colto. O si accetta universalmente un regime di mantenimento dell’esistente oppure dobbiamo intervenire per riattivare un processo di ciclicità con una selezione che può significare anche una conferma dell’esistente. Le difficoltà maggiori vengono da questa repulsione che si alimenta sul settore ma che vede uno sviluppo del gioco online e una regressione del gioco in rete fisica. Conosciamo le ragioni che si sono determinate negli ultimi 10 anni. Sul fronte della decadenza del pensiero, sembra che una rimozione del fenomeno non sia la soluzione ma forse sarebbe meglio lavorare ad una griglia di sicurezze e protezione del giocatore. Tornerà in campo il tentativo di normativa di settore. E’ in campo una delega fiscale con connotati piuttosto ampi e credo che in questo contesto ci sarà un capitolo dedicato al settore del gioco. L’importante è cogliere i segnali che verranno dal dibattito parlamentare che permetterà di mettere a fuoco i punti di sintesi.

Quello del gioco è un settore vivo ed innovativo che occupa tantissime energie. I tempi sono relativamente brevi. Uno dei temi da affrontare sarà quello dei rapporti tra norme regionali e locali. Si apre una sfida non indifferente, altro tema sul tavolo del governo è quello del federalismo, cercheremo di capire come si incroceranno le rette della regolazione statale e degli interventi regionali. Servono regole più semplici e chiare. Sicuramente si avrebbe un risultato positivo per la filiera e per la pubblica amministrazione, e anche per chi volesse investire in questo settore economico. Il Mef sarà attento ad ascoltare i segnali e i suggerimenti che arriveranno e che verranno consegnati al Parlamento”.

Lo ha dichiarato Italo Volpe, Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, partecipando alla presentazione del secondo Rapporto di ricerca sul settore del gioco in Italia, nato dalla collaborazione tra Luiss Business School e Ipsos, nell’ambito dell’Osservatorio sui mercati regolati della scuola, e realizzato con il supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

PressGiochi