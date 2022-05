Italiaonline annuncia il nuovo “Libero Fun – Free To Play”

Il nuovo portale di giochi online, realizzato in Partnership con Azerion, sarà totalmente gratuito e con un catalogo titoli di grandi classici e novità

Italiaonline, la più grande internet company italiana, proprietaria tra gli altri del brand Libero.it, annuncia il lancio del nuovo Libero Fun, il portale con centinaia di giochi, totalmente gratuito.

La nuova piattaforma è stata creata in partnership con Azerion, la piattaforma di intrattenimento digitale e media che, grazie alle sue soluzioni tecnologiche di contenuti di gioco e pubblicità, ha garantito l’accesso ad un’accurata selezione di giochi. È stato infatti realizzato un vero e proprio catalogo di centinaia di titoli in continua evoluzione che comprende le tipologie di giochi più apprezzate dagli italiani tramite i più noti partner di Azerion fra cui Ubisoft, Microsoft Studios e HalfBrick Studios.

La novità del portale è la totale fruibilità gratuita dei suoi contenuti esclusivi che andranno a sostituire il precedente modello di abbonamento. Non saranno dunque più previsti pagamenti e registrazioni da parte degli utenti, saranno invece inseriti contenuti video e banner pubblicitari.

La piattaforma sarà disponibile in modalità bilingue (italiano e inglese) con video dedicati alle istruzioni e tutorial. Il servizio sarà attivabile in modalità gratuita e darà accesso all’intero catalogo per giocare tramite tutti i dispositivi browser, su pc, tablet o smartphone, dove e quando si vuole.

Il catalogo è stato strutturato diversificando le categorie di giochi per tutte le fasce d’età, ponendo grande attenzione alle esigenze del pubblico italiano grazie alla consolidata esperienza di Italiaonline che da anni si impegna ad analizzare e soddisfare i gusti dei propri utenti. Non mancheranno giochi di carte e pedine, puzzle, solitari ma anche multiplayer e soprattutto i giochi più in voga del momento.

All’interno del portale Libero Fun gli utenti avranno la possibilità di svagarsi grazie ai più famosi casual games di Azerion, fruibili gratuitamente in ogni momento e da ogni dispositivo.

Domenico Pascuzzi, Marketing Director Publishing di Italiaonline, dichiara: “Il settore del gaming continua a registrare numeri e crescite molto positive, per giro d’affari, numero di giocatori e tempo speso. Le prospettive di sviluppo sono molto interessanti e mi riferisco a tutte le applicazioni della realtà virtuale e aumentata, alle suggestioni del metaverso e ai nuovi modelli di business play-to-earn. Il nuovo LiberoFun è un servizio di gaming on-demand totalmente gratuito che può contare su un catalogo titoli molto ricco, che comprende grandi classici e le ultime novità sul fronte casual gaming. Abbiamo scelto un modello basato sull’advertising per la sua scalabilità e perché si presta molto bene all’interno di una user experience immersiva e coinvolgente che è una delle caratteristiche peculiari dei contenuti gaming”

Carlo Poss, Country Manager Azerion Italia afferma: “Siamo entusiasti per l’attivazione del nuovo portale LiberoFun – Free To Play. La partnership consolida ulteriormente la nostra collaborazione con Italiaonline e rafforza il nostro posizionamento sia nel settore del gaming che del digital advertising grazie alle piattaforme tecnologiche e di monetizzazione proprietarie di Azerion”.

