Playtech chiude le filiali Snaitech a causa del Coronavirus

Playtech PLC ha annunciato che tutte le sue filiali Snaitech in Italia hanno chiuso a seguito dei provvedimenti del Governo. Il Governo italiano ha ordinato la chiusura a tutti i negozi di scommesse, sale giochi e sale da bingo in tutto il paese fino al 3 aprile. L’Italia è diventata un hotspot per il virus al di fuori della Cina, con 16 milioni di persone attualmente in quarantena. Ora ci sono oltre 7000 casi e più di 350 morti. Tuttavia, Playtech ha affermato che le operazioni online potrebbero essere in grado di mitigare alcuni degli impatti. Inoltre, l’aumento della volatilità del mercato ha portato ad una performance “molto forte” da parte di TradeTech, la sua piattaforma di trading. Alla fine di febbraio, nel riferire i risultati annuali, Playtech ha dichiarato che Snaitech ha avuto un 2019 “eccezionale”. Anche il nuovo anno è andato bene, anche se ha notato che al momento il Coronavirus ha causato un lieve rallentamento nel trading.

