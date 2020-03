Newgioco chiude i negozi di scommesse a causa del COVID-19

Newgioco, gruppo di scommesse italo-statunitense quotato al Nasdaq, ha confermato di aver temporaneamente chiuso 150 dei suoi negozi di scommesse situati in tutta Italia.

Newgioco ha dichiarato che le chiusure dei negozi sono state intraprese in conformità con il “decreto sulla salute pubblica” del Governo dell’8 marzo, poiché le reti sanitarie e di emergenza della nazione combattono l’epidemia di COVID-19. Una settimana di sviluppi italiani di COVID-19 ha visto il Governo imporre restrizioni ai viaggi e alle riunioni pubbliche che hanno avuto un impatto molto forte su tutte le parti economiche.

Inoltre, i governi sportivi italiani hanno deciso di sospendere temporaneamente tutti gli eventi sportivi per combattere la diffusione del virus.

Aggiornando gli investitori, l’amministratore delegato di Newgioco Michele Ciavarella ha sottolineato che: “La società monitora da vicino le circostanze della COVID-19. Sebbene siamo stati direttamente interessati dalle direttive del governo di chiudere tutti i luoghi di ritrovo pubblici non essenziali, che includono tutti i negozi di scommesse e le sale da bingo in tutta Italia, la società ha recentemente adottato misure significative per espandere la nostra distribuzione globale in oltre tredici paesi”.

Chiudendo la dichiarazione, Newgioco ha sottolineato che la società continuerà ad accelerare l’espansione della sua piattaforma americana. Le precauzioni contro il COVID-19 di Newgioco rispecchiano le azioni intraprese dagli operatori del gioco d’azzardo italiani, che questa settimana hanno confermato una sospensione temporanea delle loro unità di vendita al dettaglio.

PressGiochi