Italia. Il piano di Conte allevia gli oneri fiscali sul gioco d’azzardo italiano

Mentre l’Italia entra nella quarta settimana di blocco nazionale, gli operatori storici del gioco d’azzardo hanno ricevuto un leggero sollievo dalle nuove misure economiche del governo. Il primo ministro Giuseppe Conte ha ottenuto un pacchetto di salvataggio da 25 miliardi di euro, volto principalmente a proteggere i salari delle società, i rimborsi dei mutui e gli affitti commerciali. Ulteriori misure prevedono che il governo sospenda temporaneamente i dazi fiscali per un certo numero di “settori a rischio”, in cui sono state incluse le attività di lotteria e scommesse italiane. Il Dipartimento del Tesoro italiano consentirà alle società di gioco d’azzardo di posticipare il pagamento dei dazi su slot e VLT al 29 maggio. Inoltre, le sedi di gioco d’azzardo terrestri saranno autorizzate a pagare le loro commissioni di concessione alla fine dell’anno, con il governo che consente agli operatori storici la flessibilità sui pagamenti che possono essere effettuati attraverso cinque rate separate. In vista di un rallentamento delle attività economiche, l’agenzia italiana ADM di dogane e monopoli ha esteso le concessioni ai centri di scommesse e del bingo per un ulteriore periodo di sei mesi, con le licenze che terminano rispettivamente il 31 dicembre 2020 e il 31 marzo 2021. L’ADM dovrebbe inoltre annunciare un’estensione delle concessioni per le slot e le offerte VLT fino al 2021. Viene inoltre stabilito un ritardo per le offerte di slot e VLT che il regolatore pubblicherà nel 2021 e per il lancio del registro pubblico degli operatori di giochi. Ulteriori notizie positive vedono che gli operatori italiani delle sale da bingo hanno emesso una tassa di licenza recuperata per l’intero periodo dell’interruzione dell’attività. Riconosciuti come aziende operanti in un settore a rischio, i fornitori italiani di lotterie, scommesse e macchine da gioco potranno sospendere temporaneamente i pagamenti al programma PAYE in Italia e il contributo per i loro dipendenti al dettaglio. Nonostante sanzioni per 25 miliardi di euro in misure di protezione delle imprese, il pacchetto di salvataggio è visto come una misura a breve termine adottata dal governo. La scorsa settimana, PM Conte ha esortato l’UE a “liberare tutta la sua potenza di fuoco” consentendo all’Italia l’accesso a un fondo di credito di 900 miliardi di € assicurato dall’UE nell’ambito del suo “Meccanismo europeo di stabilità”.

PressGiochi