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Isola di Capo Rizzuto (KR), controlli in una sala scommesse: acquisita la documentazione per verifiche sulla licenza

La Polizia di Stato ha effettuato un controllo in una rivendita di generi di monopolio con annesso punto di raccolta scommesse a Isola di Capo Rizzuto, nell’ambito di un servizio

17 Luglio 2026

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La Polizia di Stato ha effettuato un controllo in una rivendita di generi di monopolio con annesso punto di raccolta scommesse a Isola di Capo Rizzuto, nell’ambito di un servizio di verifica delle attività commerciali disposto nel corso di un’operazione interforze sul territorio.

Nel corso dell’ispezione, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa hanno identificato il titolare dell’esercizio e una dipendente, risultata regolarmente assunta.

Agli esiti del controllo è stata contestata una sanzione amministrativa di 173 euro per l’occupazione abusiva di circa un metro quadrato di suolo pubblico, dovuta alla presenza di espositori collocati all’esterno dell’attività. Per la violazione sarà inviata una segnalazione al Sindaco del Comune di Isola di Capo Rizzuto per gli adempimenti di competenza.

Durante gli accertamenti è stata inoltre rinvenuta una licenza per l’esercizio della raccolta delle scommesse intestata alla precedente titolare dell’attività e riferita agli stessi locali. La Polizia di Stato ha acquisito la documentazione necessaria per svolgere ulteriori verifiche di competenza e valutare l’eventuale presenza di profili di rilevanza penale.

Il controllo rientra nelle attività di vigilanza finalizzate a verificare il rispetto della normativa nel settore commerciale e delle attività soggette ad autorizzazione.

 

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