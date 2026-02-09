Isola Caputo Rizzuto (KR): prestiti illeciti ai clienti di una sala scommesse, denunciato il titolare

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone ha disposto un imponente servizio nelle città di Isola di Capo Rizzuto e di Crotone, impegnando le

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone ha disposto un imponente servizio nelle città di Isola di Capo Rizzuto e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

In particolare, il personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo presso un centro di raccolta scommesse, sito ad Isola di Capo Rizzuto, nel corso del quale è stato identificato un dipendente risultato non regolarmente assunto, per cui seguirà segnalazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro per gli adempimenti di specifica competenza. Nel corso del controllo, inoltre, è stato rinvenuto un quaderno contenente appunti e a seguito di accertamenti, è emerso che l’attività commerciale erogasse prestiti ai clienti abituali per consentire loro ulteriori scommesse.

La perquisizione, effettuata dal personale intervenuto, ha consentito di rinvenire ulteriori manoscritti, in parte abilmente occultati e in parte stracciati e gettati nel cestino dell’immondizia, riconducibili all’attività illecita di prestito di denaro agli scommettitori, opportunamente sottoposti a sequestro.

All’esito dell’attività, il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità di Pubblica Sicurezza

