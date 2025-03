Isola Capo Rizzuto (KR): irregolarità in un centro ricreativo, sanzione di 30mila euro per il proprietario

Nell’ambito di servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Crotone Renato Panvino, è stata eseguita un’imponente attività nella città di Isola Capo Rizzuto, finalizzata soprattutto a tutelare la sicurezza in via preventiva nel quadro della generale azione di contrasto alla criminalità organizzata e diffusa, impiegando numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della D.I.G.O.S., della Polizia Scientifica, della Polizia Stradale, della Polizia Postale e della Polizia Ferroviaria.

L’attività posta in essere dalla Squadra Amministrativa è stata incentrata ai giochi e alle scommesse al fine di porre argine alla cosiddetta malattia della ludopatia, molto diffusa nel territorio della provincia di Crotone, problema rilevato da alcuni fattori considerati spia, come l‘aumento di elementi legati all’accesso di prestiti di denaro da soggetti diversi da quelli autorizzati.

Infatti, nel corso di un controllo presso un circolo ricreativo, è stata elevata una sanzione di 30mila euro al proprietario per avere messo a disposizione dei soci apparecchi del tipo “slot machine” non rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa. Inoltre veniva constatata l’omessa esposizione delle tabelle dei giochi per cui il proprietario è stato deferito all’A.G.

Nella circostanza venivano sequestrate 3 apparecchi del tipo slot.

