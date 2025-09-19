Isola Capo Rizzuto (KR): denunciato titolare di una sala scommesse per esercizio abusivo di gioco

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone ha disposto un imponente servizio nella città di Isola Capo Rizzuto, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità; tra questi personale della Polizia Amministrativa, dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della D.I.G.O.S., dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

In particolare, la Polizia Amministrativa ha deferito in stato di libertà un soggetto, titolare di un’attività di raccolta scommesse, per essersi reso responsabile dei reati di esercizio abusivo di giuoco o di scommesse e detenzione di monete contraffatte, inoltre sono stati sottoposti a sequestro: € 293,99 in contanti risultanti frutto di gioco illecito, una banconota da € 20,00 verosimilmente contraffatta, 9 personal computer utilizzati per la raccolta di scommesse, 24 ricevute di giocata su eventi sportivi, 15 blocchetti di cartoncini utilizzati per le scommesse, una scatola contenente numerosi bonus di gioco da diversi importi e 8 fogli con credenziali di accesso a siti di gioco illegali in Italia. La Questura di Crotone ha intensificato i controlli nelle sale giochi e nei centri scommesse presenti sul territorio della Provincia nell’ambito di un’azione coordinata volta a prevenire e contrastare fenomeni di ludopatia e i reati ad essa connessi, come l’usura.

