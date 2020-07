ISO 45001: qualità, ambiente e salute le parole d’ordine di NOVOMATIC Italia

Tra aprile e luglio in casa NOVOMATIC si è svolto con successo l’audit di sorveglianza ISO 9001 (Qualità), di ricertificazione per l’ISO 14001 (Ambiente) e la prima certificazione ISO 45001 (Salute e Sicurezza sul Lavoro). La struttura Quality & HSE (Health, Safety and Environment) di NOVOMATIC Italia ha portato avanti l’attività, insieme all’autorevole organismo di certificazione TUV Italia , tutti i passaggi per la sorveglianza, il rinnovo e la nuova certificazione.

Il Gruppo NOVOMATIC Italia ha confermato in questo modo e in un particolare momento storico, attenzione ed impegno verso i propri clienti per l’offerta di un servizio conforme agli standard qualitativi, caratteristiche sottolineate anche dal gruppo di audit che ha evidenziato la dinamicità ed i progetti di miglioramento messi in atto dalle società del Gruppo.

La prima certificazione in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro, ISO 45001, rappresenta un traguardo ancora più importante in un momento di emergenza sanitaria: l’attenzione verso la protezione dei lavoratori e gli stakeholders è un grande obiettivo volto al miglioramento costante della salute e della sicurezza ma anche alla riduzione dei rischi.

La ricertificazione ISO 14001, rinnovata oltre che per NOVOMATIC Italia anche per ADMIRAL Gaming Network (AGN), il cui focus è l’Ambiente, vuole invece sottolineare come il controllo e l’analisi costante del proprio impatto ambientale, unitamente alla piena compliance con la normativa vigente in materia, siano un valore guida per il Gruppo nella strada verso la sostenibilità.

In ultimo l’Audit di sorveglianza ISO 9001, incentrato sulla Qualità, ha confermato per il Gruppo l’offerta di un servizio conforme agli standard qualitativi e dell’attenzione al cliente

Un’accurata pianificazione, e la piena disponibilità di tutti gli attori coinvolti nei processi di certificazione, sono stati i punti cardine del gioco di squadra che ha permesso alla struttura QHSE di ottenere questi fondamentali risultati in un momento così particolare come quello del lockdown.

Pressgiochi