ISI, il 16 marzo la scadenza

L’Ass. Sapar rendo noto che in relazione al pagamento dell’ISI e dell’IVA per gli apparecchi comma 7 lettera A e C, c bis e c ter in scadenza il 16

L’Ass. Sapar rendo noto che in relazione al pagamento dell’ISI e dell’IVA per gli apparecchi comma 7 lettera A e C, c bis e c ter in scadenza il 16 Marzo 2025, sono provvisoriamente confermate, per il 2025, le categorie di appartenenza e i relativi imponibili forfettari da ultimo confermati con la circolare nr.6/2023.

La scadenza per il versamento annuale è il 16 Marzo per apparecchi non disinstallati entro il 31/12 dell’anno precedente o installati prima del 1°Marzo del medesimo anno.

Per gli apparecchi installati successivamente al 1° Marzo l’imposta si paga in dodicesimi in ragione della frazione di anno di effettiva installazione.

Apparecchi meccanici ed elettromeccanici (Es Calciobalilla, flipper, freccette) ricompresi nell’Elenco Amee

La scadenza per il pagamento dell’Isi per tutto l’anno è sempre il 16 Marzo.

l’Isi si paga in ragione della frazione di anno residua di effettiva installazione entro il 16 del mese successivo a quello di prima installazione anche per apparecchi installati tra il 1°Gennaio ed il 1° Marzo. Il versamento dell’Isi può essere invece effettuato come al solito utilizzando l’Allegato A che si rende disponibile in uno col presente comunicato.

Non è prevista una procedura di sospensione del titolo autorizzatorio e di sospensione sul portale Adm trattandosi di apparecchi senza nulla osta.

Apparecchi comma 7 A e C (ante e post 2003) e per gli apparecchi meccanici non ricompresi nell’Elenco Amee (Es: Redemptions)

La scadenza per il pagamento dell’Isi per tutto l’anno è sempre il 16 Marzo

l’Isi si paga in ragione della frazione di anno residua di effettiva installazione entro il 16 del mese successivo a quello di prima installazione anche per apparecchi installati tra il 1°Gennaio ed il 1° Marzo.

Per questi apparecchi non si deve usare l’”Allegato A” che invece è previsto per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici ricompresi nell’Elenco Amee di cui al punto precedente.

*Per quanto riguarda gli apparecchi che si è proceduto a spostare da attività stagionali (imponibili ridotti alla metà) o da caserme militari, corpi di Polizia o Vigili del Fuoco (imponibili ridotti a un terzo) ad attività ordinarie per le quali è previsto l’imponibile forfettario intero, al fine di provvedere alla integrazione degli importi, si deve utilizzare l’allegato B reso anch’esso disponibile col presente comunicato.

Di seguito la tabella riepilogativa degli importi.

PROSPETTO IMPONIBILI E CALCOLO IMPOSTE

(Per quanto riguarda l’Iva i seguenti importi valgono per tutti i gestori che operino in regime di forfait ai sensi dell’art.74, comma 6, del DPR 633/972; per i gestori che invece hanno optato per il regime iva-ordinario, l’iva si paga sugli incassi, residuando la sola ISI da calcolare sull’imponibile)

Categoria diappartenenza Collocazione tipologica Imponibile forfetario e relative importi AM 1 Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati atempo € 3.800,00ISI: € 304 IVA forfettaria: € 418,00 AM 2 Elettrogrammofono e apparecchi similariattivabili a moneta o gettone € 540,00ISI: € 43,20 IVA forfettaria: € 59,40 AM 3 Apparecchi meccanici attivabili a moneta ogettone, ovvero affittati a tempo:calcio balilla-bigliardini e apparecchi similari € 510,00ISI: € 40,80 IVA forfettaria: € 56,10 AM 4 Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati atempo: Flipper-gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari € 1.090,00ISI: € 87,20 IVA forfettaria: € 119,90 AM 5 Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari € 520,00ISI: € 41,60 IVA forfettaria: € 57,20 AM 6 Apparecchi elettromeccanici attivabili amoneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari € 1.630,00ISI: € 130,40 IVA forfettaria: € 179,30

APPARECCHI DI CUI ALL’ART. 110 TULPS COMMA 7, LETT. A E LETT.C.

(per quanto riguarda l’Iva i seguenti importi valgono per tutti i gestori che operino in regime di forfait ai sensi dell’art.74, comma 6, del DPR 633/972; per i gestori che invece hanno optato per il regime iva-ordinario, l’iva

si paga sugli incassi, residuando la sola ISI da calcolare sull’imponibile)Imponibile € 1.800,00

ISI=€ 144,00 IVA = € 198,00 (forfettaria)