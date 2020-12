ISI: As.Tro chiede al Governo una riduzione dell’imposta

A causa dell’emergenza Covid – scrive As.Tro in una nota – le aziende di gestione degli apparecchi di mero intrattenimento stanno vivendo uno stato di grave disagio: nel corso del 2020 hanno potuto svolgere la loro attività a pieno regime solo nei primi due mesi dell’anno e, tuttavia, sono state costrette a versare l’intero importo dell’Imposta sull’intrattenimento (ISI).

Anche per il 2021, visto il quadro pandemico in atto, si ripresenterà l’identica situazione: in ragione di ciò, As.tro ha deciso di segnalare questa circostanza al Governo e sollecitare un intervento che possa alleggerire il carico fiscale di queste aziende attraverso una riduzione dell’ISI.

In allegato il link dell’stanza: http://www.assotrattenimento.it/media/RICHIESTA-AS.TRO-PER-RIDUZIONE-ISI.pdf

PressGiochi