Irlanda. Il Partito Laburista chiede il divieto totale sulla pubblicità dei giochi d’azzardo

Il partito laburista irlandese è tornato a ribadire la propria volontà di introdurre restrizioni sugli annunci di gioco d’azzardo nel paese. La proposta arriva mentre l’Irlanda si prepara all’istituzione di un nuovo regolatore, la Gambling Regulatory Authority, ai sensi del Gambling Regulation Bill.

Il portavoce sportivo del partito laburista, il senatore Mark Wall, ha affermato che c’è il sostegno pubblico per una regolamentazione “più ambiziosa” del gioco d’azzardo.

Il partito aveva proposto una legge sul gioco d’azzardo (divieto di pubblicità) nel febbraio 2021 nel tentativo di vietare tutta la pubblicità del gioco, anche nello sport.

Chiede nuovamente al governo di approvare la legislazione proposta, prendendo come esempio la decisione del Belgio di vietare gli annunci di gioco d’azzardo.

Ha detto: “Chiedo al governo di andare fino in fondo implementando il disegno di legge laburista per vietare le pubblicità sul gioco d’azzardo. La legge sul controllo del gioco d’azzardo adottata dal governo imporrà il divieto di tutta la pubblicità del gioco d’azzardo tra le 5:30 e le 21:00, ma dobbiamo vedere più ambizione e andare fino in fondo. Sfortunatamente per coloro che soffrono di dipendenza dal gioco, non scompare dopo le 21:00. Dal momento in cui ci alziamo la mattina al momento in cui andiamo a dormire la sera, le compagnie di gioco d’azzardo sanno di averci in pugno. Non puoi guardare un video su YouTube senza essere invitato a giocare, non puoi utilizzare un’app gratuita sul tuo telefono senza subire questi annunci. Abbiamo bisogno di un divieto totale per riprendere il controllo che queste aziende hanno su di noi”.

Wall ha aggiunto: “Sono rimasto così colpito dal coraggio del Belgio che nelle ultime settimane ha attuato un divieto totale degli annunci di giochi a partire da luglio.

Chiedo al governo di essere abbastanza coraggioso da affrontare le società di gioco d’azzardo e fare la cosa giusta per le persone attraverso un divieto totale di pubblicità”.

Il partito laburista ha un’influenza limitata, con solo quattro seggi nella Camera bassa irlandese e sette nel Seanad Éireann.

Tuttavia, il presidente irlandese Michael D Higgins ha espresso sostegno per restrizioni più severe. Anche la Gaelic Athletic Association (GAA) e la Gaelic Players Association (GPA) hanno espresso sostegno per il divieto di pubblicità di giochi d’azzardo negli sport.

