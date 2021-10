Irlanda. Il nuovo disegno di legge sul gioco d’azzardo istituirà un regolatore dedicato

L’Irlanda è pronta a vietare le scommesse gratuite e il gioco d’azzardo con carta di credito mediante il prossimo disegno di legge, che istituirà anche uno specifico regolatore del gioco d’azzardo. Intitolato Schema generale del regolamento sul gioco d’azzardo, il disegno di legge è stato formato con opinioni di esperti ed esami sulla diffusione del gioco d’azzardo in Irlanda. Mentre il disegno di legge prevede generalmente disposizioni per il nuovo regolatore per regolamentare l’industria del gioco d’azzardo in Irlanda, parte del disegno di legge introduce nuove misure di protezione dei giocatori. Secondo il testo, l’offerta di scommesse gratuite è vietata, così come qualsiasi tentativo di incitare una persona a continuare a giocare. Sarà vietato penalizzare i giocatori rifiutando le scommesse o riducendo le vincite, così come avere un bancomat nei locali di gioco autorizzati.

Inoltre, i licenziatari devono mostrare chiaramente termini e condizioni, comprese le quote applicabili in offerta per gli eventi, sia ai giocatori online che a quelli di persona. In generale, i licenziatari devono promuovere la consapevolezza del gioco d’azzardo più sicuro tra gli scommettitori e includere chiari avvertimenti sui potenziali rischi del gioco d’azzardo nei loro locali. Gli devono essere visualizzati su tutti gli schermi in ogni locale autorizzato e su tutte le ricevute. In caso di violazione delle misure di protezione del giocatore, gli operatori potrebbero essere soggetti a sanzioni pecuniarie, revoca della licenza e/o adeguatamente perseguiti. Nel disegno di legge sono delineate anche le responsabilità del futuro regolatore del gioco d’azzardo e si concentrano sull’attuazione di salvaguardie per garantire il gioco responsabile e la trasparenza finanziaria. Il regolatore diventerà l’unica autorità in materia di concessione di licenze, con il potere di concedere, revocare e rinnovare le licenze. Controllerà anche la pubblicità del gioco d’azzardo e regolerà tutte le attività e i servizi di gioco d’azzardo.

PressGiochi