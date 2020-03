Irlanda, Horse Racing Ireland mette a disposizione le sue strutture per la cura dei pazienti Covid-19

Nel mezzo della crisi del COVID-19, l’Irlanda ha annunciato che avrà a disposizione strutture per le corse dei cavalli per curare i pazienti. Le autorità hanno spiegato che il personale e le infrastrutture delle corse saranno pronti ad assistere, se necessario. Il presidente della Horse Racing Ireland, Nicky Hartery, ha dichiarato che le autorità ha chiarito che l’Irlanda sta attraversando una grave crisi e le corse dei cavalli sono pronte ad aiutare.

“La cosa più importante è che come paese facciamo tutto il possibile individualmente e collettivamente per combattere la diffusione di Covid-19. Concentrati sulla nostra salute, assicurando che risorse come strutture mediche e personale siano disponibili dove è maggiormente necessario. Siamo ben consapevoli che le migliaia di persone nel nostro settore si trovano ad affrontare una grande incertezza nelle prossime settimane e mesi. Le corse irlandesi sono un settore resiliente e abbiamo affrontato sfide precedenti come l’afta epizootica e l’influenza equina”.

Tuttavia, secondo l’amministratore delegato di Horse Racing Ireland Brian Kavanagh, le corse dei cavalli sono pronte a partire in Irlanda, spiegando: “Abbiamo corso 10 gare a porte chiuse nelle ultime due settimane attraverso la diligenza delle principali parti interessate del settore. Ciò che ha dimostrato è che le gare possono essere messe in scena in sicurezza offrendo allo stesso tempo un certo livello di continuità aziendale per un settore cruciale. L’esperienza vitale acquisita dalla messa in scena di questi incontri a porte chiuse può aiutarci a far tornare le corse il più presto possibile”.

