Irlanda. Haijer (EGBA): “Bene istituzione regolatore del gioco ma attenzione a non essere troppo rigidi”

Le proposte per introdurre un organismo di regolamentazione per fornire una maggiore supervisione dell’industria irlandese delle scommesse e dei giochi sono state accolte con favore dalla European Gaming and Betting Association (EGBA), ma l’organizzazione rimane preoccupata per alcune potenziali misure.

Descritta come un organismo di regolamentazione “estremamente potente” dal ministro di Stato irlandese per la riforma del diritto, la giustizia giovanile e l’immigrazione, James Browne TD, la nuova commissione avrà una serie di poteri e responsabilità, inclusa la capacità di sviluppare codici, regolamenti e imporre sanzioni.

Browne ha pubblicato lo schema generale del disegno di legge sul regolamento sul gioco d’azzardo all’inizio di questo mese, con l’istituzione di un nuovo regolatore, un obiettivo fondamentale dell'”Interim Gaming and Lotteries Act”, approvato dal Dáil Éireann nel dicembre 2020 con l’obiettivo di modernizzare la legislazione sulle scommesse d’Irlanda del 1931 e 1956. Le proposte del ministro richiederanno circa 12 mesi per essere finalizzate in legge, con la fase successiva del processo che vedrà il disegno di legge presentato all’Ufficio del Consiglio parlamentare e deferito al Comitato di giustizia dell’Oireachtas per il controllo pre-legislativo.

“Accogliamo con favore la pubblicazione da parte del governo irlandese del General Scheme of the Gambling Regulation Bill”, ha affermato Maarten Haijer, Segretario generale dell’EGBA. “Questo è un traguardo importante e fornisce alle aziende, compresi i nostri membri, una certa certezza sulla direzione di marcia della legislazione”.

L’EGBA è stata particolarmente favorevole alla decisione di introdurre una nuova autorità di regolamentazione per il mercato delle scommesse irlandese, così come la mossa per creare un registro nazionale di autoesclusione aggiornato, ma ha espresso preoccupazione per le voci all’interno dei media irlandesi di un potenziale divieto di scommesse gratuite. L’organizzazione ha dettagliato la sua opinione secondo cui questa misura potrebbe “spingere i giocatori d’azzardo che usano regolarmente scommesse gratuite” verso un mercato nero non regolamentato, che successivamente non rientra nell’ambito e nella protezione del nuovo regolatore irlandese.

“L’EGBA non vede l’ora di impegnarsi con il ministro Browne e il suo team per condividere le nostre esperienze da altre giurisdizioni europee”, ha continuato Haijer.

“Con l’Irlanda, uno dei due paesi rimanenti in Europa che non ha una regolamentazione dedicata al gioco d’azzardo online, questa è un’importante opportunità per plasmare un mercato irlandese del gioco d’azzardo online che sia ben regolamentato, soddisfi le esigenze e le aspettative dei consumatori e stabilisca un alto livello di tutela dei consumatori”.

PressGiochi