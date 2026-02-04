Irlanda, GRAI si prepara a rilasciare le prime licenze di gioco fisico e online

L’Irlanda compie un passo decisivo verso la piena attuazione della sua nuova normativa sul gioco d’azzardo. Il governo ha infatti autorizzato la Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI) a iniziare

L’Irlanda compie un passo decisivo verso la piena attuazione della sua nuova normativa sul gioco d’azzardo. Il governo ha infatti autorizzato la Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI) a iniziare a rilasciare licenze a partire dal 5 febbraio. L’annuncio arriva dopo la firma dell’ordine di avvio da parte del Ministro della Giustizia, degli Affari Interni e della Migrazione, Jim O’Callaghan.

La misura attiva parti fondamentali del Gambling Regulation Act 2024, una riforma che sostituisce le obsolete leggi del 1929 e del 1931, giudicate ormai inadatte a regolamentare un mercato sempre più digitale. Il nuovo quadro normativo introduce un sistema di licenze più moderno e centralizzato, oltre a una serie di tutele per la prevenzione del gioco problematico.

La GRAI potrà rilasciare licenze ai nuovi operatori “non appena sarà possibile”, mentre per gli operatori già attivi il passaggio al nuovo regime avverrà alla scadenza delle licenze attualmente rilasciate dall’Ufficio dei Commissari delle Entrate. Sono già state fissate due date chiave: il 1 luglio 2026 (l’avvio del rilascio delle licenze per operatori online) e il 1 dicembre 2026 (avvio del rilascio delle licenze per operatori fisici).

La firma dell’ordine di avvio darà anche il via ai necessari meccanismi di vigilanza, controllo e gestione dei reclami all’interno del nuovo quadro di licenze, oltre a modificare e abrogare la legislazione esistente.

Nel nuovo quadro normativo irlandese, il regolatore può imporre sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 10% del fatturato del titolare della licenza, a seconda di quale importo sia maggiore, per gli operatori che violano le regole.

La legislazione include, inoltre, diverse misure di gioco responsabile: tra queste il divieto di utilizzo delle carte di credito, l’obbligo per gli utenti di poter impostare limiti e il divieto di offrire scommesse ai minori di 18 anni.

