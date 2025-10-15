Newsletter

15 Ottobre 2025

Irlanda, GRAI presenta la dichiarazione strategica 2025–2027: focus su licenze e tutela dei giocatori

15 Ottobre 2025

L’Autorità di Regolamentazione del Gioco d’Azzardo in Irlanda (GRAI) ha pubblicato oggi la sua dichiarazione strategica per il periodo 2025–2027, delineando le priorità strategiche per i prossimi tre anni, mentre avvia un solido regime di regolamentazione e licenze per il settore del gioco d’azzardo e porta avanti il suo mandato di tutela pubblica.

Istituita su base statutaria nel marzo 2025, la Gambling Regulation Act 2024 definisce il quadro normativo e legislativo della GRAI, che opererà come ente regolatore indipendente e autofinanziato sotto la supervisione del Dipartimento della Giustizia, Affari Interni e Migrazione.

Il Ministro Jim O’Callaghan TD, Ministro della Giustizia, Affari Interni e Migrazione, ha presentato la nuova strategia insieme a Paul Quinn, Presidente dell’Autorità, e Anne Marie Caulfield, CEO della GRAI.

La dichiarazione strategica stabilisce le priorità della GRAI per i prossimi tre anni, con particolare attenzione a sei aree funzionali e obiettivi strategici correlati, in linea con il mandato legislativo dell’Autorità:

  1. Licenze
  2. Monitoraggio e Conformità
  3. Applicazione delle norme
  4. Protezione e Consapevolezza dei Consumatori
  5. Persone, Organizzazione e Governance
  6. Approccio Digitale

Ogni obiettivo è supportato da traguardi e azioni concrete che guideranno i progressi della GRAI fino al 2027.

Jim O’Callaghan TD ha dichiarato: “Mi congratulo con la Gambling Regulatory Authority of Ireland per la pubblicazione della sua prima Dichiarazione Strategica, che rappresenta una tappa fondamentale per l’Autorità, per il settore del gioco d’azzardo in Irlanda e per il pubblico in generale. Questa strategia non riguarda solo la regolamentazione; si tratta di educare il pubblico, proteggere le persone vulnerabili dai danni del gioco d’azzardo e garantire che l’industria operi secondo i più alti standard di integrità e responsabilità sociale. Come Ministro della Giustizia, Affari Interni e Migrazione, sono impegnato a sostenere l’Autorità nel perseguire il suo mandato.”

Paul Quinn, Presidente della GRAI, ha affermato: “Come nuovo ente regolatore indipendente, ci è stato affidato un mandato pubblico fondamentale: garantire che il gioco d’azzardo in Irlanda si svolga in modo sicuro, equo e trasparente, mettendo al centro gli interessi degli individui, delle famiglie e della comunità. Il nostro lavoro si basa sui principi di prevenzione, protezione e regolamentazione basata su evidenze. Questa dichiarazione strategica traccia la strada per realizzare un regime regolatorio moderno, equo e affidabile, che rispecchi la natura in continua evoluzione del gioco d’azzardo e le aspettative del pubblico irlandese. Stabilire nuovi sistemi di licenza, gestione della conformità e funzioni di applicazione delle norme durante il periodo di questa strategia sarà fondamentale per ridurre i rischi legati al gioco d’azzardo e per sostenere un mercato ben regolamentato in Irlanda.”

Anne Marie Caulfield, CEO della GRAI, ha dichiarato: “La dichiarazione strategica definisce la visione, la missione e i valori del Regolatore fino al 2027. Ogni obiettivo all’interno della strategia presenta un approccio approfondito alle nostre principali funzioni, dalla costruzione di un solido regime di licenze che garantisca il rispetto costante degli standard da parte degli operatori, al sostegno alla ricerca e alle iniziative educative che rafforzano le nostre capacità come ente regolatore.”

La dichiarazione strategica 2025–2027 della GRAI è stata approvata dal Ministro della Giustizia, Affari Interni e Migrazione, e l’Autorità è pronta a raggiungere i propri obiettivi strategici.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

PressGiochi

