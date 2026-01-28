Newsletter

28 Gennaio 2026 - 21:06

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Irlanda, GRAI: “Il gioco d’azzardo problematico è più diffuso tra chi è stato esposto al gioco da bambino”

Il gioco d’azzardo problematico è molto più diffuso tra le persone esposte al gioco d’azzardo durante l’infanzia, secondo una ricerca condotta dalla Behavioural Research Unit dell’ESRI e commissionata dalla Gambling

28 Gennaio 2026

Share the post "Irlanda, GRAI: “Il gioco d’azzardo problematico è più diffuso tra chi è stato esposto al gioco da bambino”"

Stampa pagina

Il gioco d’azzardo problematico è molto più diffuso tra le persone esposte al gioco d’azzardo durante l’infanzia, secondo una ricerca condotta dalla Behavioural Research Unit dell’ESRI e commissionata dalla Gambling Regulatory Authority of Ireland. Lo studio ha rilevato che i tassi di gioco problematico sono significativamente più alti tra coloro che hanno giocato d’azzardo da bambini, che avevano genitori che giocavano o che mostravano atteggiamenti positivi verso il gioco.

Per “gioco d’azzardo problematico” si intende una situazione in cui il comportamento di gioco di una persona interferisce e danneggia la sua vita, con impatti negativi sulle finanze, sul benessere e sulle relazioni sociali.

La ricerca ha raccolto risposte anonime online da un campione rappresentativo di oltre 1.600 adulti. I ricercatori hanno confrontato il comportamento di gioco attuale con le esperienze dell’infanzia, controllando per il contesto sociale.

I dati hanno rivelato un forte legame. Chi aveva giocato d’azzardo da bambino aveva quasi il doppio delle probabilità di cadere nel gioco problematico. Avere un genitore che giocava aumentava la probabilità di un terzo, mentre atteggiamenti positivi dei genitori verso il gioco avevano un effetto altrettanto significativo.

Le persone che sia avevano giocato da bambini sia avevano un genitore che giocava molto erano quattro volte più propense a soffrire di gioco problematico.

La maggior parte del campione aveva partecipato ad almeno una forma di gioco d’azzardo prima dei 18 anni. Le forme più comuni erano slot machine, gratta e vinci, scommesse su cavalli o cani, giochi tra amici, bingo e lotterie.

Anne Marie Caulfield, CEO della Gambling Regulatory Authority of Ireland, ha dichiarato: “Questa ricerca fornisce prove chiare dei potenziali danni a lungo termine derivanti dall’esposizione al gioco durante l’infanzia. Rafforza l’importanza di un settore del gioco ben regolamentato che protegga i bambini e le persone vulnerabili ai danni del gioco. Evidenzia inoltre la necessità di sensibilizzazione ed educazione tra i giovani, i loro genitori e tutori sui rischi legati al gioco d’azzardo.”

 

 

PressGiochi

Leggi anche

Europa League – Roma e Gasp ad Atene: operazione ottavi contro i loro tabù

Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: ADM rafforza governance e controlli sul gioco

Austria, Corte Suprema: “Le loot box non possono essere considerate una forma di gioco d’azzardo”

Bingo, ADM pubblica l’elenco delle sale attive al 31 dicembre 2025

Champions League, 8° Turno: Inter e Atalanta per essere tra le prime 8, Juventus e Napoli a caccia di punti playoff

Irlanda, GRAI: “Il gioco d’azzardo problematico è più diffuso tra chi è stato esposto al gioco da bambino”

Regno Unito, DCMS avvia consultazione sul finanziamento della Gambling Commission

10&Lotto: Lombardia protagonista con vincite per 132.500 euro

Consiglio Regione Lombardia: in Commissione Antimafia la presentazione della Relazione 2024-2025 su gioco d’azzardo e ludopatia

Lotto: a Roma vinti oltre 65mila euro

Piedimonte Etneo (CT): scoperto centro scommesse abusivo, denunciato il titolare dell’attività

Google, nuove regole sulla pubblicità al gioco a partire dal 23 marzo

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×