Irlanda, GRAI: “Il gioco d’azzardo problematico è più diffuso tra chi è stato esposto al gioco da bambino”

Il gioco d’azzardo problematico è molto più diffuso tra le persone esposte al gioco d’azzardo durante l’infanzia, secondo una ricerca condotta dalla Behavioural Research Unit dell’ESRI e commissionata dalla Gambling Regulatory Authority of Ireland. Lo studio ha rilevato che i tassi di gioco problematico sono significativamente più alti tra coloro che hanno giocato d’azzardo da bambini, che avevano genitori che giocavano o che mostravano atteggiamenti positivi verso il gioco.

Per “gioco d’azzardo problematico” si intende una situazione in cui il comportamento di gioco di una persona interferisce e danneggia la sua vita, con impatti negativi sulle finanze, sul benessere e sulle relazioni sociali.

La ricerca ha raccolto risposte anonime online da un campione rappresentativo di oltre 1.600 adulti. I ricercatori hanno confrontato il comportamento di gioco attuale con le esperienze dell’infanzia, controllando per il contesto sociale.

I dati hanno rivelato un forte legame. Chi aveva giocato d’azzardo da bambino aveva quasi il doppio delle probabilità di cadere nel gioco problematico. Avere un genitore che giocava aumentava la probabilità di un terzo, mentre atteggiamenti positivi dei genitori verso il gioco avevano un effetto altrettanto significativo.

Le persone che sia avevano giocato da bambini sia avevano un genitore che giocava molto erano quattro volte più propense a soffrire di gioco problematico.

La maggior parte del campione aveva partecipato ad almeno una forma di gioco d’azzardo prima dei 18 anni. Le forme più comuni erano slot machine, gratta e vinci, scommesse su cavalli o cani, giochi tra amici, bingo e lotterie.

Anne Marie Caulfield, CEO della Gambling Regulatory Authority of Ireland, ha dichiarato: “Questa ricerca fornisce prove chiare dei potenziali danni a lungo termine derivanti dall’esposizione al gioco durante l’infanzia. Rafforza l’importanza di un settore del gioco ben regolamentato che protegga i bambini e le persone vulnerabili ai danni del gioco. Evidenzia inoltre la necessità di sensibilizzazione ed educazione tra i giovani, i loro genitori e tutori sui rischi legati al gioco d’azzardo.”

PressGiochi