Newsletter

22 Luglio 2026 - 18:17

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Irlanda, GRAI firma un Memorandum d’intesa con il Nevada Gaming Control Board

L’Autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo irlandese (Gambling Regulatory Authority of Ireland – GRAI) è lieta di annunciare la firma di un Memorandum d’Intesa (MoU) con il Nevada Gaming Control

22 Luglio 2026

Share the post "Irlanda, GRAI firma un Memorandum d’intesa con il Nevada Gaming Control Board"

Stampa pagina

L’Autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo irlandese (Gambling Regulatory Authority of Ireland – GRAI) è lieta di annunciare la firma di un Memorandum d’Intesa (MoU) con il Nevada Gaming Control Board (NGCB), segnando l’avvio di una partnership e di una cooperazione tra una delle autorità di regolamentazione del gioco più recenti al mondo e quella riconosciuta come la più antica e longeva autorità dedicata alla regolamentazione del gaming.

Il Memorandum d’Intesa rappresenta il primo accordo siglato dalla GRAI con un’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo degli Stati Uniti e costituisce un primo passo verso una collaborazione tra le autorità irlandesi e statunitensi del settore.

Con il recente avvio del rilascio delle licenze per i servizi di scommesse online e a distanza in Irlanda, sia la GRAI sia il NGCB riconoscono l’importanza di esercitare la massima attenzione nella regolamentazione e nel rilascio delle licenze per le piattaforme online, dove una quota sempre maggiore delle attività di gioco e scommessa si svolge, spesso oltre i confini nazionali.

L’amministratrice delegata della GRAI, Anne Marie Caulfield, ha dichiarato: «Le conoscenze e l’esperienza maturate dal Nevada Gaming Control Board nel campo della regolamentazione del gioco d’azzardo rappresentano per noi della GRAI una risorsa di grande valore.

Accogliamo con grande favore il contributo in termini di competenze, orientamento ed esperienza che il NGCB può offrire alla GRAI quale autorità di regolamentazione di recente istituzione e sono fiduciosa che la nostra collaborazione continuerà a rafforzarsi, con l’obiettivo comune di porre la tutela dei consumatori e la salute e sicurezza pubblica al centro delle nostre attività.»

Anche il presidente del Nevada Gaming Control Board, Mike Dreitzer, ha commentato l’intesa: «Siamo lieti di firmare un Memorandum d’Intesa con la GRAI e guardiamo con interesse alla possibilità di condividere le migliori pratiche e di rafforzare la nostra collaborazione.»

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

banner articolo interno
Leggi anche

IBIA, nel secondo trimestre del 2026 segnalate 76 scommesse sospette

Rapporto UNODC: il confine tra gaming e gambling si assottiglia nel sud-est asiatico, cresce l’allarme per i giovani

AssoParchi risponde all’osservatorio Federconsumatori sui costi dei parchi acquatici per le famiglie

DL Sport, la Camera respinge l’emendamento 01.01 sul divieto di pubblicità alle scommesse negli stadi

UK, Gambling Commission: il ricavato dei regulatory settlements sarà destinato al Fondo Consolidato

Formula 1 – Antonelli vuole fare la voce grossa anche in Ungheria Hamilton, trionfo a 4,00 su Sisal.it, sogna la nona sinfonia magiara

StarCasinò: arrivano le nuove esclusive della settimana

World Cup 2026, è record di scommesse: per i bookmaker “il più grande evento sportivo di sempre”

Allwyn porta Powerball nel Regno Unito e accelera il rilancio della National Lottery

Svezia: influencer, social e piattaforme streaming tra i principali canali di promozione del gioco illegale

Contrasto al gioco illegale e tutela del consumatore: il ruolo dei pubblici esercizi

Spagna, la DGOJ avvia il confronto con il settore sulla riforma della legge sul gioco

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    Per rimanere aggiornato sulle nostre ultime notizie iscriviti alla nostra newsletter