Irlanda, GRAI firma un Memorandum d’intesa con il Nevada Gaming Control Board

L’Autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo irlandese (Gambling Regulatory Authority of Ireland – GRAI) è lieta di annunciare la firma di un Memorandum d’Intesa (MoU) con il Nevada Gaming Control Board (NGCB), segnando l’avvio di una partnership e di una cooperazione tra una delle autorità di regolamentazione del gioco più recenti al mondo e quella riconosciuta come la più antica e longeva autorità dedicata alla regolamentazione del gaming.

Il Memorandum d’Intesa rappresenta il primo accordo siglato dalla GRAI con un’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo degli Stati Uniti e costituisce un primo passo verso una collaborazione tra le autorità irlandesi e statunitensi del settore.

Con il recente avvio del rilascio delle licenze per i servizi di scommesse online e a distanza in Irlanda, sia la GRAI sia il NGCB riconoscono l’importanza di esercitare la massima attenzione nella regolamentazione e nel rilascio delle licenze per le piattaforme online, dove una quota sempre maggiore delle attività di gioco e scommessa si svolge, spesso oltre i confini nazionali.

L’amministratrice delegata della GRAI, Anne Marie Caulfield, ha dichiarato: «Le conoscenze e l’esperienza maturate dal Nevada Gaming Control Board nel campo della regolamentazione del gioco d’azzardo rappresentano per noi della GRAI una risorsa di grande valore.

Accogliamo con grande favore il contributo in termini di competenze, orientamento ed esperienza che il NGCB può offrire alla GRAI quale autorità di regolamentazione di recente istituzione e sono fiduciosa che la nostra collaborazione continuerà a rafforzarsi, con l’obiettivo comune di porre la tutela dei consumatori e la salute e sicurezza pubblica al centro delle nostre attività.»

Anche il presidente del Nevada Gaming Control Board, Mike Dreitzer, ha commentato l’intesa: «Siamo lieti di firmare un Memorandum d’Intesa con la GRAI e guardiamo con interesse alla possibilità di condividere le migliori pratiche e di rafforzare la nostra collaborazione.»

PressGiochi