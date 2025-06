Irlanda e Gibilterra siglano MoU per rafforzare la regolamentazione transfrontaliera del gioco

Come parte del processo per mettere in atto accordi di condivisione delle informazioni con altri organismi di regolamentazione, il CEO della Gambling Regulatory Authority of Ireland, Anne Marie Caulfield ha

Come parte del processo per mettere in atto accordi di condivisione delle informazioni con altri organismi di regolamentazione, il CEO della Gambling Regulatory Authority of Ireland, Anne Marie Caulfield ha firmato un memorandum d’intesa con il commissario Andrew Lynam che rappresenta il regolatore del gioco d’azzardo di Gibilterra.

Questo accordo stabilisce un quadro di cooperazione e definisce i principi generali della collaborazione tra il regolatore del gioco d’azzardo irlandese e le autorità di Gibilterra. Gli obiettivi comuni di entrambi i regolatori sono quelli di consentire relazioni di lavoro più strette che migliorino la capacità di ciascuna organizzazione di assolvere ai rispettivi compiti e funzioni.

Gli abitanti di Gibilterra hanno dedicato generosamente il loro tempo alla fase di costituzione del GRAI e il loro sostegno e i loro consigli sono stati molto apprezzati.

Questo è il terzo di una serie di MOU che la GRAI intende mettere in atto con altri regolatori del gioco d’azzardo in altre giurisdizioni nei prossimi mesi visto che a breve sarà aperta la prima fase di assegnazione delle licenze.

Accogliendo con favore l’accordo, il CEO dell’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo in Irlanda, Anne Marie Caulfield ha dichiarato:

“Il memorandum d’intesa firmato con il Gibraltar Gambling Commissioner Andrew Lynam è un passo significativo nella formalizzazione del rapporto di lavoro tra i regolatori in Irlanda e Gibilterra. Dato il numero di operatori del gioco d’azzardo attivi in entrambe le giurisdizioni, questo Memorandum of Understanding sarà il primo passo nel cementare ciò che sarà un rapporto di lavoro positivo e reciprocamente vantaggioso tra le due organizzazioni. Questo è un altro passo importante nella serie di MOU dell’Autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo in Irlanda con i colleghi regolatori”.

PressGiochi