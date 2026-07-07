Irlanda e Danimarca firmano un Memorandum d’intesa per rafforzare vigilanza e controlli

L’accordo punta a intensificare lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le due autorità di regolamentazione su compliance, monitoraggio ed enforcement, con particolare attenzione alle sfide poste dal mercato digitale e dai rischi transfrontalieri.

La Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI) ha annunciato la firma di un Memorandum d’Intesa (MoU) con la Danish Gambling Authority, rafforzando ulteriormente la collaborazione tra le autorità europee di regolamentazione del gioco.

L’accordo conferma l’impegno delle due autorità a intensificare la cooperazione in materia di compliance, monitoraggio e attività di enforcement. Il Memorandum è stato concepito per favorire uno scambio di informazioni più efficace e una maggiore coordinazione tra giurisdizioni che vigilano su molti degli stessi operatori e su pratiche di mercato comuni.

Un recente incontro tra l’Amministratore Delegato della Gambling Regulatory Authority of Ireland, Anne Marie Caulfield, e il Direttore Generale della Danish Gambling Authority, Anders Dorph, ha rappresentato l’occasione per confrontarsi sulle principali sfide regolatorie e per allineare, ove possibile, gli approcci adottati. In un contesto sempre più orientato al digitale, la regolamentazione del gioco richiede infatti risposte coordinate a livello europeo per affrontare efficacemente i rischi transfrontalieri.

Accogliendo con favore la firma dell’accordo, Anne Marie Caulfield, CEO della GRAI, ha dichiarato: «Questo Memorandum d’Intesa con la Danish Gambling Authority rappresenta un altro importante traguardo nel rafforzamento della cooperazione tra autorità di regolamentazione che operano in mercati strettamente collegati.

Il dialogo e la collaborazione continui tra Irlanda e Danimarca contribuiranno a rendere più efficace la vigilanza e la regolamentazione del settore, e consideriamo questo accordo parte del nostro impegno costante a consolidare la cooperazione con i partner regolatori di tutta Europa.»

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